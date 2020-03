Télévisions du lundi 2 mars: les femmes «célibataires» disent tout

HISTOIRES CONNEXES

Dans les dernières cotes télévisées, The Bachelor d’ABC a attiré 6,4 millions de téléspectateurs au total et une cote de démo dominante de 1,8 comme les femmes de Peter l’ont tout dit (et Tammy a invariablement eu une réaction sournoise), en hausse de 5% et de deux dixièmes depuis le moment où les courtisans de Colton ont laissé (moins ) lâche il y a un an.

À la suite de cela, The Good Doctor (5,6 mil / 0,8) était stable.

Ailleurs lundi….

NBC | La Voix (9 mil / 1,5) était stable d’une semaine à l’autre, commandant le plus grand public de la nuit. Le manifeste (3,8 mil / 0,7) a remonté d’un dixième.

FOX | 9-1-1: Lone Star (5,5 mil / 0,9) a baissé quelques globes oculaires tout en restant stable dans la démo.

LA CW | Tous les Américains (772K / 0,3) et Black Lightning (627K / 0,2) étaient tous deux stables dans la démo avec l’avant-dernier épisode de leur saison.

Les chiffres Live + Same Day indiqués dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

