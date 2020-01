Télévisions du lundi 21 janvier: «911: Lone Star» «The Bachelor»

HISTOIRES CONNEXES

9-1-1 de Fox: Lone Star a fait ses débuts lundi avec 5,8 millions de téléspectateurs au total et une note de démonstration de 0,9, bien en dessous de la moyenne de l’automne du 9-1-1 d’origine (6,7 mil / 1,4) et marquant une franchise faible dans la démo. Comparé au nombre gonflé de matchs de championnat post-NFC de dimanche, la ramification a chuté de 50 et 72%; à titre de comparaison, The Resident, il y a deux ans, a chuté de 56 et 61% avec ses propres débuts lundi.

À la sortie de l’épisode 2 de Lone Star (auquel les lecteurs de TVLine ont donné une note moyenne de «B +»), Prodigal Son (3,1 mil / 0,7, qualité de lecteur TVLine «A») est revenu stable.

Autre part….

ABC | Le baccalauréat (6,2 mil / 1,9) a augmenté de 15 et 19 pour cent d’une semaine à l’autre, dominant lundi dans la démo. Le Bon Docteur (5,4 mil / 0,9) a grimpé.

LA CW | Tous les Américains (683K / 0,2) sont revenus stables, tandis que Black Lightinng (549K / 0,2) a glissé vers son deuxième plus petit public et a plongé un dixième dans la démo de son épisode précédent (qui a été diffusé après l’entrée de Batwoman dans “Crisis”).

NBC | AGT: Les champions (7 mil / 1,1) ont progressé, tandis que Manifest (3,7 mil / 0,7) s’est stabilisé au cours de la semaine 3 de sa deuxième saison.

CBS | Le quartier (6,8 mil / 0,8) et Bob Hearts Abishola (6,4 mil / 0,7) ont chuté, Bull (6 mil / 0,6) a été stable et All Rise (5,8 mil / 0,6) a grimpé.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

