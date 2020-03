Télévisions du lundi 23 mars: Fin du «bon docteur», partie 1

Dans les dernières classifications télévisées, American Idol d’ABC a attiré ce lundi 7 millions de téléspectateurs au total et une cote de démonstration de 1,4, en hausse de 10 et 16% de semaine en semaine (lire le récapitulatif). À la suite de cela, The Good Doctor (6,8 mil / 1,1, catégorie de lecteur TVLine «A») a augmenté de 17 et 22 pour cent avec la partie 1 de sa finale de saison pour atteindre des sommets de saison.

Autre part….

NBC | The Voice (9,5 mil / 1,7, lire le récapitulatif) a reculé d’une semaine à l’autre tout en restant dominé lundi dans les deux mesures. L’antépénultième manifeste (4,4 mil / 0,8, lire le récapitulatif) a attiré un public depuis sa création tout en étant stable dans la démo.

LA CW | Supernatural (1,07 mil / 0,3, lire le récapitulatif) a augmenté dans les deux mesures avec son dernier épisode frais “pendant un certain temps”. Roswell NM (850K / 0,2) a ajouté quelques globes oculaires tout en restant stable dans la démo.

FOX | Le 9-1-1 (6,9 mil / 1,3) a plongé de sa première mi-saison pour se classer troisième de la démo de la nuit, derrière Idol. Prodigal Son (3,6 mil / 0,8) a augmenté pour atteindre et égaler ses meilleurs chiffres depuis le 7 octobre.

