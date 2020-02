Télévisions du lundi 24 février: “The Voice” Saison 18 avec Nick Jonas

HISTOIRES CONNEXES

NBC’s The Voice a ouvert la saison 18 lundi avec 9 millions de téléspectateurs au total et une note de démonstration de 1,5, en baisse de 16 et 29 pour cent d’une année à l’autre (alors que les choses se mesurent tous les deux ans) et marquant son ouverture la plus basse à ce jour. Dans le nombre total de téléspectateurs, seul le cycle de l’automne dernier a attiré une audience de première plus petite (8,9 millions). (Lire le récapitulatif de The Voice.)

À la suite de cela, l’aperçu spécial de la saison 4 de Little Big Shots a fait 4,9 mil / 0,9, correspondant aux meilleurs numéros de la saison 2 de Manifest dans le créneau horaire. LBS fait sa première régulière de créneau horaire dimanche.

Ailleurs, avec CBS en mode réexécution….

ABC | Le Bachelor (6,8 mil / 1,9, Senior Citizen Edition à venir!) A grimpé et a dominé la nuit dans la démo. The Good Doctor (5,6 mil / 0,8, lire post mortem) a plongé un dixième dans la démo.

FOX | 9-1-1: Lone Star (5,6 mil / 0,9) a plongé d’un dixième.

LA CW | Tous les Américains (768K / 0,3) et Black Lightning (631K / 0,2) étaient stables dans la démo.

