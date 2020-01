Le 9-1-1 de Fox: Lone Star a livré ce lundi 5,5 millions de téléspectateurs au total et une note de 1,0, se stabilisant dans la démo avec son troisième épisode, mais bien timide par rapport à la moyenne du père 9-1-1 dans la tranche horaire (6,7 mil / 1.4) cet automne.

À la suite de cela, Prodigal Son (3,2 mil / 0,6) a plongé d’un dixième dans la démo pour marquer une série basse.

Autre part….

NBC | AGT: Champions (7,3 mil / 1,1) est resté stable, mais Manifest (3,7 mil / 0,6) a plongé dans la démo à un nouveau plus bas de la série.

ABC | Le Bachelor (6 mil / 1,6) a glissé de trois dixièmes dans la démo, tandis que The Good Doctor (5,7 mil / 0,9, catégorie de lecteur TVLine “A-“) a reculé d’un dixième.

LA CW | Tous les Américains (676K / 0,2) et Black Lightning (670K / 0,2) ont chacun ajouté des globes oculaires tout en restant stables dans la démo.

CBS | Au milieu d’une mer de rediffusions et de diffusion lors d’une nuit spéciale, Undercover Boss a bouclé sa course hivernale en un clin d’œil et vous l’avez manqué avec des creux de saison de 3,4 mil / 0,6.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

