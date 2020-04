Télévisions du lundi 6 avril: finale de la saison 2 de “Manifest”

Dans les derniers classements télévisés, le manifeste de NBC a clôturé la saison 2 avec 4,6 millions de téléspectateurs au total et une cote de démonstration de 0,8, en remontant dans les deux mesures pour atteindre et égaler ses meilleurs chiffres depuis l’ouverture de la saison. Les lecteurs de TVLine ont attribué à la finale et à la totalité de la saison 2 une note moyenne de «A»; lisez notre post mortem juteux.

Tout compte fait, la deuxième diffusion de Manifest était en moyenne un peu moins de 0,7 démo et près de 4 millions de téléspectateurs, se classant respectivement sixième et septième parmi les 12 dramatiques de NBC diffusées cette saison télévisée. (Avec la lecture DVR Live + 7 intégrée, son classement reste inchangé.)

En ouvrant la nuit du Paon, The Voice (9,5 mil / 1,5) a chuté de semaine en semaine mais a facilement mené lundi dans les deux mesures.

Autre part….

LA CW | Whose Line (969K / 0,2) a ajouté des globes oculaires tout en restant stable dans la démo. Roswell NM (605K / 0,1) a atteint un nouveau plus bas niveau d’audience tout en conservant le plus bas de la semaine dernière.

CBS | Le quartier (7,3 mil / 1,0) et Bob Hearts Abishola (6,6 mil / 0,8) ont chacun coché. All Rise (6,1 mil / 0,7) et Bull (7,1 mil / 0,7) se sont tous deux maintenus stables dans la démo tout en augmentant (à peine, mais techniquement) leur plus grand public de la saison.

