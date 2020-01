Telles sont les vraies voix de Natti Natahsa et Thalía Incredible!

Dans un concert où les divas latino-américaines ont joué “Je ne me souviens pas”, soudainement une faille audio les a laissés sans liste de lecture et leurs vraies voix ont été exposées. Vous ne pouvez pas y croire!

9 janvier 20209: 23 h

Une panne technique est soudainement partie Natti Natasha et Thalia sans musique de fond lors d’un concert live, où ils ont joué leur méga hit “Je ne me souviens pas”.

Lorsque ces deux mamacitas interprétaient le thème accrocheur, soudainement, la liste de lecture a cessé de fonctionner, et toutes deux ont dû chanter a capella, pour maintenir le spectacle en vie.

Bien qu’ils se soient très bien comportés, l’incident a suscité des critiques de la part du public, qui a assuré que les voix de ces beautés ne sont pas du tout similaires aux enregistrements.

La critique la plus dure a été la dominicaine Natti NatashaEh bien, selon certains fans, pratiquement rien n’a été entendu.

“Thalia Il a sauvé la chanson parce que Natti n’est même pas entendu et moins raffiné “,”Natti no sings naaaaaa, quelle déception, je pensais que j’avais une voix puissante et unique “, étaient certains des commentaires.

Mais il y avait aussi d’autres qui considéraient que les deux s’en sortaient très bien et que leur talent était incontestable.

“Thalia et Natti ils chantent toujours aussi beau “,” cela parle des grandes années de carrière Thalia sauver la situation avec beaucoup de professionnalisme que le talent et la popularité des deux Natti et Thalia les plus belles femmes du moment ..Thalia quelle voix et quelle beauté Natti quelle voix et sensualité “, ont-ils commenté.

