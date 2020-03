Témoignage choquant d’un Italien qui a passé 24 heures coincé avec le cadavre de sa sœur qui avait un coronavirus

La vidéo troublante de cet acteur qui a passé 24 heures enfermé avec le cadavre de sa sœur

L’Italie est touchée par ce nouveau virus depuis son arrivée. À ce jour, il compte plus de 10 000 personnes infectées et environ 631 morts, selon le dernier rapport de la BBC.

Au milieu de tous ces cas, Luca Franzese a enregistré une vidéo montrant le côté le plus dur de la situation. Dans l’enregistrement partagé sur ses réseaux sociaux, on peut voir derrière son dos ce qui ressemble au cadavre de sa sœur alitée par le virus. À travers la vidéo, Luca demande des explications sur qui va s’occuper d’une famille enfermée dans sa maison à Naples et demande de l’aide.

Selon les médias cnews.fr, il est en quarantaine avec 7 autres membres de la cellule familiale. Cet homme nous raconte que sa sœur a perdu connaissance samedi dernier et lui a donné les premiers soins puis a appelé les urgences.

«Ma sœur avait la grippe avec des symptômes qui correspondaient à ceux du coronavirus avant sa mort. Une fois qu’elle est décédée, nous avons insisté pour que les services d’urgence l’évaluent », entend-on dans la vidéo. Un test effectué sur sa sœur post mortem s’est révélé positif pour la mort du coronavirus, et après plusieurs heures, la femme a été transférée dans un salon funéraire avec les mesures de protection nécessaires.

Ce cas n’était pas le seul, car il existe des dossiers d’une femme à Savone qui a été mise en quarantaine avec son mari de 76 ans qui est également décédé d’un coronavirus.

Pour le moment, il n’y a plus de nouvelles de Luca et la situation sanitaire dans tout le pays est suivie de près.

