“Temtem” est en accès anticipé, mais c’est déjà le meilleur clone “Pokemon” jamais créé – .

Pour ma vie, je n’ai jamais pu comprendre pourquoi il n’y avait pas plus d’arnaques Pokémon éhontées flottant autour. Bien sûr, il existe d’autres jeux qui ont des créatures que vous pouvez attraper, faire évoluer et combattre, mais peu, voire aucune, présentent exactement la même formule qui a rendu Pokemon si populaire (et si addictif) en premier lieu.

Temtem, un jeu qui est entré en accès anticipé sur Steam la semaine dernière, est l’arnaque que j’attends depuis toutes ces années. Le jeu porte son influence sur sa manche, et en copiant tout ce qui fait de Pokemon ce qu’il est, le développeur Crema a pu apporter de légers ajustements et modifications en cours de route pour améliorer la formule et la rafraîchir pour le 21e siècle. Cela pourrait ne pas être aussi joli que Pokemon Sword and Shield, mais à bien des égards, Temtem est la véritable évolution de la franchise que de nombreux fans attendent depuis la fin des années 90.

À première vue, Temtem est Pokémon par tout sauf son nom. Pour commencer, votre maman vous réveille le jour où vous deviendrez dompteur Temtem, et le professeur local vous offrira votre premier Temtem afin que vous puissiez commencer votre voyage. En cours de route, vous améliorerez votre Temtem en combattant des Temtem indomptés dans la nature et d’autres dompteurs que vous rencontrerez sur les routes entre les villes. Et vous pouvez faire grandir votre groupe en attrapant des Temtem indomptés avec des TemCards.

Si cela vous semble familier, c’est probablement parce que vous avez joué à un jeu Pokemon à un moment donné au cours des 20 dernières années. Mais là où les derniers jeux de la franchise Pokemon n’ont pas réussi à faire avancer les concepts d’une manière autre que graphique, Temtem a déchiré certains des éléments fondamentaux de la série et les a retravaillés pour les améliorer. Par exemple, il n’y a pas de générateurs de nombres aléatoires (RNG) dans les batailles Temtem. En d’autres termes, chaque fois que vous utilisez une attaque, elle est garantie de toucher pour le même montant de dégâts, et chaque fois que vous essayez d’appliquer un effet de statut (comme le poison ou le sommeil), il sera appliqué pendant un nombre défini de tours.

Supprimer ces éléments de chance des batailles Temtem les rend beaucoup plus stratégiques et moins aléatoires. Si vous entrez dans un combat préparé et que vous comprenez les différences de type entre le Temtem qui vous donneront un avantage dans certains affrontements, vous avez de grandes chances de réussir.

L’autre changement important est le système d’endurance. Dans Pokémon, les mouvements de votre créature peuvent être utilisés un certain nombre de fois avant de devoir le soigner dans un Pokemon Center. Dans Temtem, n’importe lequel des quatre mouvements qu’un Temtem a équipé peut être utilisé un nombre infini de fois, mais ils consomment chacun une quantité déterminée d’endurance d’un Temtem. Si un coup coûte 25 points d’endurance et qu’un Temtem a 20 points d’endurance restants, il peut utiliser le coup, mais finira par lui infliger 5 points de dégâts (20 points d’endurance – 25 points d’endurance) et sera épuisé au tour suivant.

Ces changements ont complètement revitalisé mon intérêt pour la formule où Sword and Shield n’a pas réussi à m’attraper comme je l’espérais. Temtem est vraiment un défi, et bien qu’il nécessite plus de broyage que les titres Pokémon modernes, le plaisir de vaincre un chef de dojo vraiment difficile est quelque chose que je n’ai pas connu depuis que j’ai joué aux jeux Pokémon originaux quand j’étais enfant. Et je n’ai vu qu’une fraction de ce que Temtem a à offrir.

Temtem est toujours en accès anticipé, des problèmes sont résolus tous les jours et seulement environ 50% du contenu qui sera inclus dans la version finale a fait son chemin dans la version actuelle, mais j’ai hâte de voir comment ce jeu évolue au cours de la prochaine année, à mesure que Crema ajoute de nouvelles créatures, de nouvelles îles et de nouvelles fonctionnalités. De plus, Temtem est techniquement un MMO, avec d’innombrables autres joueurs qui se battent et explorent le monde ouvert selon leurs propres conditions, et je suis ravi de voir comment ce composant change mon expérience lorsque je crée une équipe compétitive.

Temtem est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam pour 34,99 $.

