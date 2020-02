Tendance 2020: Apprenez à faire de fausses taches de rousseur et faites sensation!

Ces derniers temps, les mannequins et les célébrités étaient super belles avec des taches de rousseur. Voulez-vous ressembler à ça mais vous n’avez pas de taches de rousseur de naissance? Ce ne sera plus un problème, vous apprendrez ici à les maquiller naturellement.

4 février 2020

Ce dont vous aurez besoin:

2 bases pour le maquillage liquide ou à défaut, 2 correcteurs liquides (les deux doivent être d’une ou deux teintes plus foncées que votre peau)

Eyeliner noir crème

1 pinceau extra fin

Pas à pas:

N’oubliez pas que pour qu’un maquillage soit divin et beaucoup plus durable, la première chose à faire est de bien nettoyer votre visage, de vous exfolier très bien avant de commencer.

Une fois que votre visage est propre, vous pouvez commencer à appliquer le fond de teint que vous utilisez normalement, c’est-à-dire la couleur de votre peau.

Versez un peu des deux bases ou correcteurs liquides des tons plus foncés de votre peau avec l’eye-liner crème sur votre main. Vous mélangerez les produits avec une brosse extra fine. Lorsque tout est parfaitement mélangé, vous remarquerez le ton brun très similaire à celui des taches de rousseur naturelles.

Maintenant, juste avec le même pinceau, peignez votre autre main pour que la couleur ne soit pas si intense lorsque vous l’appliquez sur votre visage et sur vos joues. Lorsque vous sentez que la couleur sèche, ce sera le moment idéal pour commencer à appliquer les points sur votre visage. Avec votre doigt, appuyez également une fois sur les points pour très bien flouter.

Il existe une autre méthode plus simple pour simuler les taches de rousseur et elle utilise un crayon à sourcils brun à pointe dure.

Une astuce pour que vos taches de rousseur soient encore plus naturelles consiste à appliquer doucement un peu de fard à joues sur elles, l’effet final sera étonnant!