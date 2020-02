Tendance Space Jam sur Twitter, Kobe Bryant ne voulait pas sortir dans la suite | .

Kobe Bryant a été invité à participer au film Space Jam 2 néanmoins, il abandonna l’invitation, le premier film du Looney tunes C’est une tendance sur Twitter car ils passent par la télévision.

Le premier film est sorti le 15 novembre 1996 bien que critiqué par les professionnels du cinéma, ce fut un succès au box-office de collecte 230 millions de dollars Dans le monde entier.

Le succès a été tel que les produits de le film, le protagoniste de l’époque était Michael Jordan, ce qui a également favorisé le public de ce sport.

A cette époque, non seulement un est apparu célèbre star du basket, mais plusieurs parce que dans l’intrigue, les Monstars ont volé le talent de jouer des stars comme: Charles Barkley, Shawn Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Muggsy Bogues et Larry Bird.

Pour la nouvelle livraison de “Space Jam 2” LeBron James sera le protagoniste, bien que de nombreux utilisateurs d’Internet voulaient que Kobe Bryant soit le protagoniste du film avec Bugs Bunny.

Cependant, l’ancien membre des Lakers a gardé un profil bas concernant la demande des internautes et de leurs abonnés.

En 2018, il a décidé de donner une interview sur le film, mentionnant qu’il n’était pas à l’aise devant une caméra, il a donc renoncé à l’invitation à participer au film.

“Être devant la caméra a été quelque chose qui ne m’a jamais ému”, a déclaré Bryant. “Je ne le ferai jamais …”, a déclaré Kobe.

En 2016, Kobe Bryant Il a pris sa retraite du basket-ball et s’est consacré à l’industrie du divertissement. Fondation de l’ancienne légende de la NBA Granity Studios dans le but de raconter des histoires, de lancer un podcast, d’écrire une série de romans pour jeunes adultes et de créer un court métrage d’animation qui a remporté un Oscar.

Malheureusement le passé Dimanche 26 janvier Kobe Bryant a perdu la vie en compagnie de sa fille et de sept autres personnes lorsqu’il s’est écrasé dans son hélicoptère.

