Tendance vidéo: toute veloutée Karol G montre sa taille

02 avril 20207: 13 AM

Le magnifique reggaetonera Karol G Il montre dans cette vidéo de sa maison comment la petite amie de Anuel AA.

Vêtue d’un ensemble pull et pantalon en velours marron, cette diva de la musique urbaine danse au rythme d’une mélodie contagieuse.

Mais ce qui ressort le plus, c’est à quel point elle est fière de sa grande taille, et elle non seulement la chante mais la montre, Déesse!

Et c’est que même le propre Anuel AA Il a souligné que l’une des raisons pour lesquelles il aime follement sa future épouse est précisément sa couette.

Malgré cela, Karol G Il a annoncé sur les réseaux sociaux que pendant ce temps chez lui, il faisait de l’exercice pour perdre quelques tailles.

J’espère que cela reste intact, s’il vous plaît Karol G!

