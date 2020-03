Tendresse! Regardez la nouvelle vidéo de Camilo et Evaluna, montrez leurs scènes les plus privées

Camilo et Evaluna ont récemment rejoint leur vie en mariage et ont finalement publié une vidéo où ils montrent à leurs fans à quel point ils sont heureux de la tendresse totale!

11 mars 2020

Buck et Évaluer Ils sont l’un des couples les plus acclamés du moment, la simplicité et la tendresse des deux ont rendu des centaines de fans fous et cette paire a définitivement beaucoup de chimie.

Le nouveau clip de Buck et Eve Il a été publié il n’y a pas longtemps et la plupart des images que l’on pouvait voir étaient celles du jour du mariage Des images qui n’avaient pas toutes été révélées par les tourtereaux!

Quelques jours après sa sortie sur la plateforme YouTube, la vidéo a réussi à atteindre et dépasser 4 millions de vues et Likes frotte presque le 600K.

Dans les commentaires, des milliers d’adeptes ont avoué qu’ils aspiraient à une relation aussi tendre et pleine d’amour que celle de Buck et Évaluer.

Certainement ces deux semblent être sortis d’un conte de fées!

