Tense Horror: Les 10 films les plus inquiétants jamais réalisés!

Hors de Sundance l’année dernière, nos propres Meredith Borders ont appelé NEON’s Le chalet, le dernier en date des réalisateurs Severin Fiala et Veronika Franz, “Une attaque incessante de malaise.”

Arrivée dans les théâtres de New York et Los Angeles ce vendredi 7 février avant de s’étendre partout le 21 février, le Lodge suit une famille qui décide de passer les vacances dans sa cabane d’hiver isolée. Lorsque papa Richard (Richard Armitage) doit retourner en ville pour travailler, il laisse ses enfants, Aidan (IT’s Jaeden Martell) et Mia (Lia McHugh), aux soins de sa nouvelle petite amie, Grace (Riley Keough). Un blizzard piège le trio à l’intérieur de la cabine, les enfermant dans un cauchemar effrayant comme le passé de Grace menace de les dépasser tous.

Fiala et Franz créent partout un niveau de tension soutenu, rendu encore plus énervant par le cadre isolé dont leurs personnages ne peuvent pas s’échapper. En prévision de la libération de The Lodge et de la célébration de son intensité intense, nous regardons en arrière certaines des offres les plus troublantes de l’horreur.

1408

Pour un film tourné principalement dans une seule chambre d’hôtel, 1408 enroule la tension de plus en plus serrée au fur et à mesure qu’elle progresse. Basée sur la courte histoire de Stephen King du même nom, l’adaptation suit l’auteur cynique Mike Enslin (John Cusack), qui accepte un défi anonyme de s’introduire dans la fameuse salle 1408 du Dolphin Hotel. Une pièce tellement hantée que personne ne reste au-delà d’une heure, et dans les 95 ans d’histoire de l’hôtel, elle a fait un bilan de 56 morts. Un assaut de terreur s’ensuit pour le pauvre Mike, faisant un croyant effrayant dans le processus.

Nuit des morts-vivants

Selon les normes d’aujourd’hui, le classique de George A. Romero peut ne pas sembler si énervant. Je dirais que oui, surtout dans le contexte de sa sortie. Night of the Living Dead est un film de siège tendu; un groupe d’étrangers se barricade dans une ferme, essayant de survivre contre une horde sans fin de morts-vivants. C’est plus que la faim insatiable des morts-vivants qui provoque une horreur troublante, mais que ce groupe d’étrangers ne peut pas s’entendre assez longtemps pour combattre un ennemi commun.

Ça suit

Après que Jay (Maika Monroe) ait dormi avec son rencard, il avoue qu’il a transmis une affliction surnaturelle à travers leur rencontre sexuelle. Celui qui la poursuivra sans relâche jusqu’à sa mort, ou si la malédiction se propage suffisamment loin pour la tenir hors de son chemin direct. L’entité mystérieuse peut ressembler à n’importe qui, et seuls les affligés peuvent la voir. Cela commence une poursuite de long métrage imprégnée de paranoïa; Jay ne peut pas arrêter de courir pendant une longue période, et le danger se cache partout. Sans répit d’une mort potentielle, It Follows maintient un niveau de suspense presque parfait.

Ne respirez pas

Un trio de voleurs fait irruption dans la maison d’un aveugle, s’attendant à marcher sur la pointe des pieds autour de lui et à s’enfuir avec ses richesses. Ils n’ont aucune idée de la capacité et du danger de l’homme jusqu’à ce qu’il soit trop tard. L’effort de deuxième année de Fede Alvarez fait monter la tension à des niveaux insupportables, créant l’un des thrillers de chat et de souris les plus énervants qui renversent le sous-genre d’invasion de domicile sur sa tête.

Chambre verte

Dans le thriller viscéral et haletant de Jeremy Saulnier, un groupe punk doit se battre pour sa vie lorsqu’un des leurs est accidentellement témoin d’un crime dans le club néonazi à distance où il vient de se produire. Vicieux, violent et avec une tension au bord de votre siège qui menace d’envoyer votre cœur en état d’overdrive, Green Room brouille la frontière entre l’horreur et le thriller, offrant l’une des fonctionnalités les plus angoissantes depuis des années.

Les étrangers

«Parce que vous étiez à la maison», a marqué la punchline induisant l’effroi de l’un des films d’invasion les plus inquiétants de tous les temps. Un jeune couple, apparemment à la fin de leur relation, se retrouve à se battre pour leur vie quand un trio d’agresseurs masqués se présente à leur maison éloignée avec le meurtre en tête. Ce n’est pas le genre de mort rapide et sale qu’ils ont en tête, mais la traque lente et prédatrice qui accompagne le fait de savourer leur tourment. C’est plein de suspense, d’ambiance et tout à fait effrayant.

L’invitation

Will accepte une invitation à assister au dîner de son ex-femme, mais le fait de se retrouver dans son ancienne maison recueille des souvenirs douloureux de l’enfant qu’ils ont perdu. Ce qui est pire, c’est que le comportement de son ex-femme déclenche une alarme intérieure. Y a-t-il quelque chose qui ne va vraiment pas dans ses intentions pour la soirée, ou sa dépression trouble-t-elle sa perception? Le mystère prête une terreur palpable à une soirée intense qui apporte paranoïa et douleur. L’invitation est un thriller d’horreur conçu autour d’un niveau insensé de tension mordante jusqu’à ce qu’il explose dans une finale mémorable.

La descente

Bien avant que les spéléologues infortunés ne se rendent compte à quel point ils ont vraiment des problèmes lorsqu’ils explorent un système de grottes inconnu, le réalisateur Neil Marshall fait monter la terreur en attirant l’attention du public. Perdues et isolées, les tensions de groupe menacent de déborder. C’est à ce moment précis que nous voyons une créature qui se cache en arrière-plan, attendant son heure pour la chasse. La tension des phalanges blanches se déclenche à partir de là. L’horreur claustrophobe n’a jamais été aussi énervante ou aussi primitive que dans The Descent.

[REC]

Une journaliste de télévision et le film de nuit de son caméraman sur les pompiers se transforment en quelque chose de bien plus pénible lorsqu’ils suivent leurs sujets lors d’un appel dans un immeuble et s’enferment dans un mal inimaginable. Ce n’est pas seulement l’étendue limitée de la caméra qui procure une peur implacable, mais l’imprévisibilité des personnes infectées et les endroits limités pour se cacher dans cet immeuble d’appartements mis en quarantaine. Pour un carburant de cauchemar troublant et une mythologie étrange, [REC] offre l’un des plus effrayants de l’horreur.

À l’intérieur

Déprimée et recluse après la mort de son mari, la veille de Noël d’une femme enceinte devient mortelle lorsqu’une mystérieuse femme se présente à son domicile, résolue à prendre pour elle le bébé à naître. Sanglant, dérangeant et claustrophobe à un degré fou, le premier long métrage de Julien Maury et Alexandre Bustillo offre une expérience visuelle inconfortable et alimentée par la tension. Et La Femme de Béatrice Dalle en fait un antagoniste de l’horreur sérieusement sauvage.

Pour plus d’effroi claustrophobe et de tension implacable, recherchez The Lodge dans des salles limitées à partir de ce vendredi 7 février 2020, avant de vous développer le 21 février.