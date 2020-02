Tension entre Ana Rosa Quintana et Irene Montero pour le gouvernement de coalition: “C’est la responsabilité, ne mentez pas”

Irene Montero est entrée ce vendredi en direct dans le «programme d’Ana Rosa» pour analyser les progrès du Ministère de l’égalité et, d’autre part, parler de la désaccords internes au sein du gouvernement de coalition, formé par le PSOE et United We, sur des questions telles que la loi sur les libertés sexuelles, la politique migratoire et la crise dans les campagnes espagnoles.

Ana Rosa Quintana et Irene Montero

Ana Rosa Quintana comprend cela de Podemos “ils ne diraient pas beaucoup de choses qu’ils disent s’ils ne faisaient pas partie du gouvernement“présidé par Pedro Sánchez.” Ils ont accepté un gouvernement de coalition et doivent donner l’impression qu’ils sont d’accord sur tout “, a déclaré le présentateur, ce dont le ministre de l’égalité n’était pas du tout satisfait: “Je ne le vois pas comme toi, je ne pense pas que nous donnions l’apparence que nous sommes d’accord quand nous ne sommes pas. “

“Lorsque vous assumez une responsabilité au sein d’un gouvernement de coalition, il peut y avoir plusieurs opinions et non seulement entre les partis, mais aussi entre les ministres. Il est impossible de faire de la politique sans avoir une seule contradiction, ce que nous faisons c’est débattre en interne et ensuite repartir d’une seule voix », a défendu Irène Montero, sûre que« cela n’implique pas de mentir ou de dire aux citoyens qu’avant ils pensaient une chose et maintenant l’autre. Je peux continuer à penser la même chose, mais je suis également conscient du rôle que nous occupons. Nous gouvernons en minorité et nous devons faire un exercice d’équilibre qui implique des contradictions “, a-t-il souligné.

La fin justifie les moyens?

Ana Rosa a voulu savoir si, comme on dit, la fin justifie les moyens. Irene Montero a apprécié les progrès réalisés par son parti malgré les compromis: “Parfois, nous devons assumer pour défendre ce que dit le gouvernement parce que cette responsabilité nous permet d’élever le SMI ou d’appliquer une loi sur la liberté sexuelle. Je pense que c’est la responsabilité, ne mentez à personne“Le ministre a sauvé le concept de” démocratie “pour justifier le fait” d’accepter les rôles que vous occupez dans un débat et de savoir ensuite accepter que la majorité pense différemment ou égale à vous “.

Malgré les explications du ministre, Ana Rosa Quintana est restée dans ses treize ans, laissant tomber “les gens peuvent penser qu’ils entrent dans des contradictions, qu’ils pensent une chose et en font une autre“Montero a soutenu que” faire de la politique, c’est entrer dans des contradictions. Nous ne sommes pas parfaits; nous essayons de faire des politiques qui changent la vie des gens. “

