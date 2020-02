Tension entre Flavio et Samantha lors de leurs premières répétitions avec “Appelez-moi peut-être”

Chaque lundi commence un nouveau cycle dans «OT 2020». Après avoir quitté le favori choisi et avoir eu le privilège de chanter seul, Flavio est revenu dans les duos et cela l’a touché par chance Samantha. L’Alicante a connu un verdict sévère de Portu après sa performance. Les deux chanteront ensemble dimanche au Gala 4 une version du célèbre “Call me might” de Carly Rae Jepsen. Dans la distribution des thèmes, aucun n’était particulièrement enthousiasmé par sa chanson cette semaine, un environnement est maintenu car ils ont commencé à travailler dessus.

Samantha et Flavio, dans la classe de Manu Guix en ‘OT 2020’

Lors du premier procès qu’ils ont eu avec Manu Guix, les candidats ont traversé plusieurs États. Ils s’habituent à la version de la chanson et, alors que Flavio se sent à l’aise, Samantha ne se contente pas de s’intégrer. Certains tweeters ont émis des opinions différentes sur le choix d’une chanson différente de la chanson originale qui peut être plus similaire au style de Flavio et sur la façon dont Samantha a pu s’asseoir.

LE VISAGE DE SAMANTHA QUAND FLAVIO IMITE LA VALENCIENNE ???? VOUS AVEZ RÉDUCTION NON, LE CHAVAL SUIVANT, LES COUTEAUX ONT DES COUTEAUX # OTDirecto3F pic.twitter.com/lJp48K1xd7

– otfan (@muyfandetodo) 3 février 2020

Nous pensions qu’ils avaient donné à Flavio une chanson difficile qui frappait beaucoup plus Sam, et il s’est avéré qu’ils lui avaient mis une version sur mesure qu’il avait déjà chantée et qu’elle frappe 0.

Hahahahahahahahahahahahahahaha # OTDirecto3F

– Commenter ???? Sauvez Maialen !! (@ commentnd0T) 3 février 2020

Ce duo arrive après que Samantha avoue à Naomi Galera que “des choses étaient arrivées” avec Flavio. Selon le Valencien, il n’était pas clair sur ses sentiments envers elle et, fatigué d’attendre, a décidé “qu’il ne veut plus lui parler”. Le Murcien a ensuite discuté avec certains de ses collègues d ‘”autres personnes” qui “faisaient du tilin” au sein de l’Académie, mais il y avait la chose.

Entre Flavio et Samantha, il y a une tension de mauvais, ce qui vous gêne. J’espère qu’Ivan corrige cela, comme s’ils devaient dire quelques merdes au visage ou se casser pour pleurer et se faire un câlin. Mais il faut pouvoir travailler avec la chanson # OTDirecto3F

– Mica (@Standbyme_n) 3 février 2020

Approche des postures

Après ce qui s’est passé au deuxième gala, Les fans d’Alicante veulent en faire un favori cette semaine, surtout maintenant qu’il ne semble pas trop bien s’adapter pour fonctionner avec Flavio. Cependant, il semble que cours avec Ivan Labanda ont signifié un tournant et les deux ont approché des positions tout en pratiquant l’interprétation.

Classe d’interprétation:

Sam: J’ai rencontré un garçon!

Ivan: Et comment c’est?

Sam: C’est un petit trou du cul

HAHAHAHAHAHAHAHAHA SOCORRO # OTDirecto4F pic.twitter.com/A7PXk8hmRN

– Jovs. (@stayinaround) 4 février 2020

Je crois sincèrement que Samantha mérite d’être une favorite après les nominations injustes qu’elle a prises … # OTDirecto4F

– B E L D ???? (@beldbeld) 4 février 2020

Vous allez faire de Samantha une favorite pour son comportement fatal avec Flavio, en le justifiant par: “C’est normal, pauvre, quelle version il a dû faire” Vraiment? # OTDirecto4F

– J’ai besoin de toi? (@ gesade3) 4 février 2020

“Appelez-moi peut-être” Flavio et Samantha pendant la classe d’Ivan # OTDirecto4F pic.twitter.com/Om49HTYZHh

– Robin Aniston ???? (@miraraspersores) 4 février 2020

