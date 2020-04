Avant que le stand up ne devienne à la mode au Mexique, il y avait des “comédiens”, des farceurs misogynes et des classistes pleins de racisme et d’autres choses qui étaient mal déguisées en humour pour toute la famille, mais ils nous ont fait rire. Nier ce serait mentir. Un de ces comédiens était Teo González, le comédien de “la prêle”. Si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas, alors nous mettrons la première vidéo que nous avons trouvée sur internet à ce sujet.

Il est évident que Teo González est identique à Tao Pai Pai, l’assassin le plus célèbre du monde dans Dragon Ball. Au moins quand Goku était enfant. Nous y avons tous pensé depuis les années 90, et ce n’est qu’en 2020 que cette comparaison est devenue plus évidente grâce à la nouvelle publicité pour Muebles América dans laquelle González apparaît déguisé en frère cadet du maître Tsuru.

Muebles América est une entreprise qui couvre les États du Bajío et jusqu’à aujourd’hui, nous n’avions aucune idée de son existence, mais ils ont réussi. Ils ont attiré notre attention de pratiquement tous les fans de Dragon Ball qui existent dans ce pays.

Maintenant je sais que j’ai vécu pour voir Teo González déguisé en Tao Pai Pai volant sur un lit dans les airs.

