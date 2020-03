Terelu Campos s’effondre en parlant de la crise des coronavirus dans ‘Viva la vida’

Des programmes télévisés comme «Viva la vida», basés sur la présence et l’interaction de leurs collaborateurs, traversent des moments difficiles. Surtout quand certains d’entre eux doivent rester à la maison en raison de l’isolement. Pour une occasion spéciale comme celle-ci, Terelu Campos, de présence habituelle dans ce programme, est apparu pendant quelques minutes via Skype pour donner des mots émotionnels et salue également sa fille, collaboratrice actuelle du magazine que Cuarzo produit pour Mediaset.

Emma García et Alejandra Rubio se connectent avec Terelu Campos dans ‘Viva la vida’

Malgré quelques problèmes de connexion, sa fille Alejandra Rubio et Emma García ont continué d’écouter son intervention sur le plateau. “Merci à tous, vraiment, que vous êtes là et que, d’une certaine manière, vous nous représentez qui ne peut être“Terelu a commencé à dire, tout en commençant inévitablement à être excité. Ce il a commencé à applaudir le soutien de ses coéquipiers. “Ne pleure pas parce que je vais pleurer, Terelu”, a averti le présentateur.

Récupérer un peu n’a pas hésité à continuer de remercier: “Merci non seulement aux toilettes, mais à tous ceux qui nous permettent d’acheter dans les magasins de base, à toutes les forces de sécurité de l’État et aux collègues de l’information. “Terelu a dit au revoir avec des baisers de la maison et Emma García lui a dédié quelques derniers mots:” Nous avons été très excités. Nous résisterons avec larmes, joie, et surtout avec force et solidarité! “s’exclama-t-il de manière encourageante.

La préoccupation de Terelu

Pour la collaboratrice, il a été difficile d’exprimer comment elle se sent face à tout ce que le coronavirus a entraîné, mais sa fille n’a pas hésité à donner sa version, également le magazine Telecinco: “Nous parlons par appel vidéo tous les jours et je sais qu’elle est inquiète, mais chaque jour ça va mieux“Alejandra Rubio a également avoué qu’elle avait été très excitée de voir sa mère, et que précisément avait résisté à l’excitation contrairement aux autresParce qu’elle sait à quel point sa mère est sensible de nos jours.

.