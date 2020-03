Teresa Giudice appelle Caroline Manzo et Jacqueline Laurita «Evil People»

Les fans espéraient que Teresa Giudice et Caroline Manzo de The Real Housewives of New Jersey s’embrassaient et se maquillaient lorsqu’elles apparaissaient ensemble dans une publicité.

Le duo s’est assis côte à côte pour une publicité de Sabra Hummus, tous deux vêtus de rouge. Tandis qu’ils trempaient leur pain dans le houmous, ils se reconnaissaient avec aigreur. Ensuite, ils ont retourné la table ensemble comme un clin d’œil au tristement célèbre tableau de Giudice de la saison 1.

Caroline Manzo, Jacqueline Laurita, Teresa Giudice | Andrei Jackamets / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Puisque les deux se toléraient, les fans pensaient que les femmes étaient peut-être composées. Les deux femmes ont partagé la publicité sur leur Instagram, et le mari de Giudice, Joe, était fier des deux dames. “Je suis tellement fier de vous @teresagiudice et @carolinemanzo et tout le monde! La publicité m’a fait plonger! Je sors pour me trouver du houmous pour mon 🥕🥦🌶🥨 », a partagé Joe Giudice sur Instagram.

Les fans ne devraient pas espérer une réconciliation

Giudice a récemment voulu clarifier une chose: elle n’était pas amie avec Manzo ou sa belle-sœur, Jacqueline Laurita. Giudice a partagé ses sentiments avec E News et a déclaré que Laurita et Manzo ne recherchaient que de l’argent.

“S’ils reviennent tous les deux, c’est parce qu’ils ont besoin d’argent”, a expliqué Giudice à propos du possible retour de Manzo et Laurita. «Mais peu importe, amenez-le. Je pourrais donner deux s ** ts s’ils reviennent ou non. ” Giudice a ajouté: «[Manzo] est un b * tch avide d’argent »et faisait juste des choses pour le spectacle.

Elle a ajouté: «Est-ce que je veux réconcilier à nouveau être amis avec eux? Non, ils sont tous les deux des méchants et je ne veux vraiment rien avoir à faire avec des méchants. Mais si je dois leur donner une idée, je le ferai. » Elle ajoute que Manzo et Laurita sont des «gens méchants» et se sentent méprisés par Manzo.

Elle pense aussi que Manzo a prédit son avenir

Au cours de la rencontre d’Andy Cohen avec Joe et Teresa Giudice, Bravo a joué un clip de retour de Manzo étant un pronostic de l’avenir de Giudice. Bien avant que les Giudice ne soient arrêtés pour fraude, Manzo a prédit que Joe Giudice devrait «partir» et que le couple finirait par divorcer. Giudice se demandait comment Manzo avait prédit que cela se produirait, se demandant si Manzo était celui qui avait remis le couple aux autorités.

Mais elle a également partagé que Manzo avait également prédit autre chose sur sa vie. “[Manzo] a dit aux gens que j’allais écrire un mémoire », a déclaré Giudice à E News. «Ce qui a fini par être un best-seller du New York Times. Merci Caroline. Comme comment savait-elle même que j’allais écrire un mémoire? Je n’ai jamais su que j’allais écrire un mémoire, jamais. Comme, un fan m’en a parlé. »

Giudice dit que lorsque le fan a évoqué la prédiction de Manzo, cela lui a ouvert les yeux. “Comme oh mon Dieu”, a déclaré Giudice. “Tu as raison! Comme si elle prédit mon avenir. C’est comme, comment a-t-elle prédit mon avenir? Peut-être parce que sa main était en train d’essayer de nous faire tomber Joe et moi? Ce qui est assez triste pour moi. Mais tu sais quoi? Tout le monde dit que ce qui se passe passe. »