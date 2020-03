Terminez la première saison de “The Outsider” de HBO sur Blu-ray en juin

La première saison de dix épisodes de HBO«S Stephen King adaptation “L’étranger” vient de se terminer la nuit dernière, et maintenant il est déjà en route pour le DVD et le Blu-ray en juin prochain.

La première saison est disponible sur Le numérique aujourd’hui et DVD / Blu-ray activé 9 juin.

En plus des 10 épisodes exaltants de la première saison, «The Outsider»: la première saison complète propose plus de 40 minutes de contenu bonus en coulisses, dont la toute nouvelle featurette «El Cuco». Le Baba Yaga. L’étranger.” Dans cette featurette jamais vue auparavant, vous pouvez plonger profondément dans les origines du monde réel et les capacités surnaturelles de l’être au centre de “The Outsider” avec des idées convaincantes des créateurs et des acteurs.

Les fonctionnalités bonus incluent également:

El Cuco. Le Baba Yaga. L’étranger. – Toutes les nouvelles fonctionnalités

Invitation à définir

Stephen King et «The Outsider»

Jason Bateman et «The Outsider»

Adapter «The Outsider»

Analyser Holly Gibney

“The Outsider”: Inside Episodes 1-10

Basé sur le roman à succès de Stephen King du même nom, “The Outsider” est une nouvelle série dramatique qui suit une enquête apparemment simple sur le meurtre horrible d’un garçon local. Lorsque le corps de Frankie Peterson, 11 ans, est retrouvé mutilé dans les bois de Géorgie, le détective de police Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) se propose d’enquêter – avec des témoins oculaires et des preuves matérielles pointant vers Terry Maitland (Jason Bateman), un professeur de lycée populaire, entraîneur de Little League, mari et père adorés. Alors que l’affaire semble à toute épreuve, Ralph est déconcerté par l’émergence de preuves contradictoires qui placent son suspect dans une ville voisine au moment du meurtre.

L’ensemble mystérieux des circonstances entourant cet horrible crime amène Ralph, un flic aguerri encore en deuil à la mort récente de son propre fils, à faire venir l’enquêteur privé peu orthodoxe Holly Gibney (Cynthia Erivo), dont il espère que les capacités étranges aideront à expliquer l’inexplicable.