Terrace Martin fait une nouvelle livraison avec “Lies”

Terrace Martin a certainement été occupé cette saison.

Après avoir débuté l’année dernière Northside of Linden, l’effort de collaboration de Westside of Slauson Salaam Remi l’année dernière, Martin a été diligent en taquinant de manière adéquate son sixième album studio à venir en déposant une multitude de sorties lâches.

Auparavant, nous avons été doués de coupes qui incluent le “Trail Mix”, “Beige”, avec Buddy et Rose Gold, avec Arin Ray et Elena Pinderhighes, et “All I Own” de Martin. Maintenant, il continue les choses avec “Lies”. Sur la coupe, Terrace conserve les paroles simplement, optant naturellement pour se concentrer sur une instrumentation complexe pour donner vie à la coupe. Creusez ci-dessous.

Paroles Quotable

Je suis tellement malade de tes mensonges

Pourquoi mens-tu toujours?

Je pense que tu aimes juste mentir

Tout le temps

Mentir tout le temps

.