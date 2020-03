Terrace Martin partage son projet complet «Sinthesize»

Le producteur Terrace Martin est revenu partager sa dernière offre alors qu’il fouille dans un éventail d’offres pour partager son nouvel album Sinthesize. Cette fois-ci, le leader de Sounds of Crenshaw partage neuf sorties.

Martin se retrouve à faire des choses en solo sur l’album à la suite d’une forte chaîne de collaborations et de gouttes lâches des derniers mois, y compris “Beige” et “Trial MIx” assistés par Arin Ray et Elena Pinderhughes, avec Rose Gold et Buddy.

Comme d’habitude, Terrace n’a aucun problème à capturer l’essence du sud de la Californie alors qu’il tente de la mettre en bouteille en neuf pistes ou moins. Profitez de Sinthesize et, pour faire bonne mesure, revisitez la récente série d’arrivées lâches de Martin.

