Terrence McNally, auteur musical de Broadway, perd la bataille contre le coronavirus

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. 9

New York. Terrence McNally, l’un des grands dramaturges américains dont la carrière prolifique a été récompensée par les Tony Awards pour les oeuvres Love! La valeur! La compassion! (Courage, Amour et Compassion!) Et Master Class ainsi que les comédies musicales Ragtime et Kiss of the Spider Woman, sont décédées des complications liées au coronavirus. Il avait 81 ans.

McNally est décédé mardi au Sarasota Memorial Hospital de Sarasota, en Floride, selon son représentant Matt Polk. Il avait survécu à un cancer du poumon et vivait avec une maladie pulmonaire inflammatoire chronique.

Ses pièces de théâtre et ses comédies musicales ont exploré la façon dont les gens se connectaient ou échouaient. Avec ingéniosité et considération, il a abordé les difficultés dans les familles, la guerre et les relations, et a exploré l’étincelle et les coûts de la créativité. C’était un auteur ouvertement gay qui a écrit sur l’homophobie, l’amour et le sida.

J’aime travailler avec des gens qui sont beaucoup plus talentueux et intelligents que moi, qui font moins d’erreurs que moi et qui me disent quand je fais quelque chose de mal, a déclaré McNally au LA Stage Times en 2013. Beaucoup de gens arrêtent d’apprendre dans la vie et c’est sa tragédie.

McNally Lips Together’s Teeth Apart, environ deux couples passant un week-end sur Fire Island, est une pièce emblématique sur le sida. Son travail The Ritz est devenu l’un des premiers avec des personnages ouvertement gays à atteindre le public de masse.

McNally a également exploré le thème gay dans le script musical Kiss of the Spider Woman, pour lequel il a remporté son premier Tony. Son travail Love! La valeur! La compassion! Il a reçu un autre Tony pour son portrait de huit hommes gais confrontés à des problèmes de fidélité, d’amour et de bonheur.

Le théâtre change de position, c’est l’endroit secret où nous vivons tous vraiment, a-t-il déclaré lors de la cérémonie Tony 2019, lorsqu’il a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations. Le monde a plus que jamais besoin d’artistes pour nous rappeler ce qu’est réellement la vérité, la beauté et la bonté.

▲ Terrence McNally a remporté les Tony and Emmy Awards pour des œuvres telles que Kiss of the Spider Woman.Photo Ap

F. Murray Abraham, le lauréat d’un Oscar qui s’est produit dans The Ritz on Broadway, a déclaré à propos de McNally: C’est un plaisir de jouer vos pièces, mais ce qu’il dit est également important. Et il est comme une source, il n’arrête pas d’écrire et d’écrire et d’écrire.

De nombreuses personnalités de Broadway se sont tournées vers les médias sociaux pour lui rendre hommage, comme Lin-Manuel Miranda, qui l’a traité de géant dans notre monde, qui a magistralement mis en scène des pièces de théâtre et des comédies musicales. James Corden a tweeté: C’était un gentleman absolu et son engagement envers le théâtre était inébranlable. Beaucoup d’entre nous le regretteront.

En 2018, McNally a été incorporé à l’American Academy of Arts and Letters. Il a remporté quatre Tony Awards et un Emmy. L’Université de New York lui a décerné un doctorat honorifique en 2019.

Andrew D. Hamilton, recteur de l’Université de New York, a déclaré ce jour-là au public que McNally avait apposé une marque unique sur le drame américain en démontrant un besoin urgent de connexion qui résonne avec le cœur de l’expérience humaine.

Certaines de ses adaptations pour les comédies musicales de Broadway comprenaient The Full Monty, adapté du film britannique avec la musique de David Yazbek; Catch Me if You Can (basé sur le film de Steven Spielberg avec la musique de Marc Shaiman et les paroles de Scott Wittman); et Ragtime, la comédie musicale basée sur le roman de E.L. Doctorow qui a remporté quatre Tony Awards. En 2017, sa version musicale du film Anastasia est sortie à Broadway.

Sa pièce de Broadway de 2014, Mothers and Sons – une version télévisée du film Mother de McNally Andre’s Emmy dans les années 1990 – explore la relation entre une mère et l’ancien partenaire gay de son fils décédé. Sa pièce It’s Only a Play) était une lettre d’amour au théâtre et The Visit une réflexion sur la vengeance.

McNally est né à Saint-Pétersbourg et a grandi à Corpus Christi, écoutant l’émission de radio The Green Hornet et le Metropolitan Opera. Il est diplômé de l’Université Columbia en 1960 avec un diplôme en lettres anglaises.

