Terreur au Multiplex: 9 films d’horreur dans une salle de cinéma

L’expérience cinématographique n’est pas comme les autres. L’odeur de pop-corn qui imprègne le hall, les avant-premières et l’expérience commune de voir un film sur grand écran font toutes une activité très manquée en ce moment. L’ardoise théâtrale pourrait être une friche stérile, et notre Mecque cinématographique préférée a fermé ses portes pour le moment, mais cela signifie simplement trouver de nouvelles façons de garder notre passion pour le film bien satisfaite. En d’autres termes, nous manquons beaucoup d’aller au cinéma en ce moment, nous avons donc organisé une liste de surveillance spéciale en gardant à l’esprit notre place préférée.

Voici neuf films d’horreur qui apportent le plaisir et déchaînent la terreur sur le multiplex.

The Tingler

Le film de William Castle a peut-être acquis la réputation de présenter l’un de ses meilleurs gadgets, dans lequel il a installé des buzzers électriques sur certains sièges de théâtre, mais il est suffisamment solide pour se suffire à lui-même. Vincent Price joue le rôle d’un pathologiste qui découvre une créature parasite qui s’attache à la colonne vertébrale de son hôte et se nourrit de sa peur. L’épouse du propriétaire du cinéma Oliver Higgins est victime de ce parasite, le Tingler, qui alimente la majeure partie de l’intrigue. Le point culminant, bien sûr, voit le Tingler se déchaîner dans le théâtre de Higgins.

Le blob

Dans le grand schéma de l’intrigue, très peu de film se déroule au théâtre, et pourtant la scène est si emblématique qu’elle mérite d’être incluse. Bien sûr, cela a commencé avec l’original de 1958, mais ce remake de 1988 compose la scène jusqu’à onze. Des effets pratiques glorieux, de l’humour, du carnage et un chaos total lors d’une projection en soirée d’un film slasher, rien de moins. Perfection théâtrale.

Fondu au noir

Eric Binford (Dennis Christopher) est un cinéphile solitaire. Le jour, il travaille dans l’entrepôt d’un distributeur de films et passe ses nuits à des projections de films de répertoire. Après s’être levé par erreur pour un rendez-vous, son obsession se transforme en psychose et il se lance dans une série de meurtres. Il incorpore son amour du cinéma dans chaque meurtre, se faisant ressembler à un personnage de film classique avant de commettre chaque meurtre. La finale se déroule dans l’un des théâtres les plus emblématiques de tous: le théâtre chinois de Mann.

Angoisse

Ce concept trippant de film dans un film voit un groupe de clients terrorisés dans le théâtre où ils regardent actuellement un film d’horreur. Ce film présente l’assistant d’un ophtalmologue qui tue en série et qui ramène les yeux de ses victimes sur sa mère dominatrice (Zelda Rubinstein). Les histoires doubles créent une atmosphère surréaliste. Peut-être plus intrigant est que l’angoisse ne pourrait jamais être faite aujourd’hui; le point culminant du film est un peu trop proche de la réalité moderne.

Pop corn

Un groupe d’étudiants en cinéma décide d’organiser un marathon d’horreur toute la nuit pour collecter des fonds pour le département de cinéma de leur université. Ils se sont installés dans un théâtre vide prévu pour la démolition et ont monté de nombreux gadgets de style William Castle pour commencer tout au long de la soirée afin de coïncider avec les films à l’affiche. C’est un plan solide jusqu’à ce qu’un tueur masqué apparaisse et commence à les retirer un par un, sous le prétexte d’un film d’horreur amusant. Avec Jill Schoelen et Dee Wallace, Popcorn apporte un divertissement sérieux et une adoration cinématographique rétro.

Bientôt disponible

De l’écrivain derrière Shutter, ce film d’horreur mis en scène suit un employé qui gagne de l’argent en vendant des films qu’il a piratés au théâtre. Quand il tente de pirater une copie avancée d’un film d’horreur pour une sortie en salles, des choses effrayantes et étranges commencent à se produire autour de lui. Comme Ringu, Coming Soon propose un film maudit qui se déclenche pendant une scène spécifique. Si vous cherchez des fantômes vengeurs et des peurs sérieuses, donnez-lui une montre.

Cinéma cauchemar

Cette anthologie d’horreur comprend cinq segments de Mick Garris, Joe Dante, David Slade, Alejandro Brugues et Ryuhei Kitamura, offrant différents styles et tons pour tous les goûts d’horreur. Toutes ces histoires sont liées par un film enveloppant, dans lequel cinq étrangers convergent vers un ancien théâtre et assistent à des projections montrant leurs peurs et leurs secrets les plus sombres. Ils sont organisés par le Projectionniste, joué par Mickey Rourke.

Démons

Le film d’horreur définitif de théâtre. Un grand groupe de personnes invitées à assister à la projection d’un mystérieux film d’horreur se retrouvent rapidement dans un film alors qu’elles sont enfermées à l’intérieur de démons voraces. Une bande-son à bascule, de l’énergie des années 80 et beaucoup de fun de démons horribles sous la direction de Lamberto Bava font un sacré bon moment au cinéma. Ils feront des cimetières leurs cathédrales et les villes seront vos tombeaux.

Porno

Le plus récent film de la liste, Fangoria’s Porno est maintenant disponible pour des locations numériques qui aident à soutenir divers théâtres indépendants. Cette comédie d’horreur des années 90 voit un groupe d’employés dans une salle de cinéma locale se battre pour leur vie quand ils invoquent accidentellement une succube. Gore, chaos et quelques traumatismes péniens graves s’ensuivent (regardez la bande-annonce de NSFW ici).