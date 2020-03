Terreurs nocturnes: l’horreur surréaliste des courts métrages de natation pour adultes

Tapez le terme de recherche “court métrage d’horreur” sur YouTube et il y a de fortes chances que vous rencontriez un barrage ininterrompu de courts métrages d’horreur d’une grande variété de créateurs différents qui tentent tous de percer l’algorithme YouTube. Ces films sont souvent courts, mais efficaces dans l’atmosphère et le potentiel. Shazam! et le réalisateur de Lights Out, David F. Sandberg, a explosé grâce à son court métrage Lights Out qui est devenu viral sur YouTube des années avant le début de sa carrière à Hollywood.

Le réalisateur Colin Krawchuk a également utilisé le format court d’horreur à son avantage avec le succès de sa courte trilogie d’horreur, The Jester, disponible gratuitement sur YouTube. Bien que loin d’être un processus facile, les courts métrages d’horreur peuvent faire des merveilles pour l’exposition et l’expérience dans le domaine de la réalisation de films. L’horreur entretenant de fortes réactions des cinéphiles en général, le format présente des possibilités infinies pour les créateurs de sortir et de montrer leur talent.

Mais YouTube n’est pas la seule plateforme utile pour de tels créateurs, comme Shudder et Syfy ont pris l’habitude de montrer une horreur plus extravagante de cinéastes voulant se démarquer du lot. Qu’ils soient dans un format court ou long, les créateurs d’horreur ont désormais des options viables pour montrer leur travail acharné, malgré le caractère «inaccessible» de leur contenu, et cela n’est nulle part plus sûr que le pays bizarre de Natation adulte.

Faisant ses débuts en 2001, Adult Swim est depuis longtemps l’alternative pour adultes du contenu pour enfants présenté dans la partie diurne du programme de Cartoon Network. À partir de 20 h, Adult Swim présentera une programmation qui peut être décrite comme «d’un autre monde», responsable de la popularité de spectacles comme Aqua Teen Hunger Force, The Venture Bros, Harvey Birdman, Attorney at Law, Robot Chicken, Tim et Eric. Awesome Show, Great Job !, et plus récemment The Eric Andre Show.

Tous ces spectacles partagent un thème commun d’embrasser le bizarre, en utilisant une gamme de méthodes différentes – de l’humour grossier énervé aux absurdités absurdes – pour présenter des concepts et des idées inhabituels de la manière la plus créative possible pour chaque équipe. Chaque émission a ce sentiment rampant de «Wrong», comme si nous regardions quelque chose qui devrait probablement être considéré comme illégal; même si rien de particulièrement choquant ne se passe à l’écran. Une autre façon de décrire Adult Swim est «Et si Yorgos Lanthimos dirigeait Cartoon Network?» et cette comparaison peut sembler étrange, mais elle semble la plus appropriée.

Alors naturellement, l’univers bizarre de Bizarro qu’est Adult Swim est l’endroit idéal pour les créateurs pour fléchir leurs muscles d’horreur et créer du contenu vraiment unique et terrifiant. Le fait que le célèbre écrivain de mangas d’horreur, Junji Ito, ait son histoire la plus infâme, Uzumaki, être adapté dans une mini-série sur Adult Swim en 2020 en est une preuve supplémentaire.Une histoire comme Uzumaki – sur le secret d’une mystérieuse malédiction impliquant des spirales – donne l’impression qu’elle ne peut fonctionner que sur Adult Swim, ce qui encourage un contenu plus transgressif .

Mais l’acquisition d’Uzumaki n’est que la dernière d’une longue série d’acquisitions d’horreur pour Adult Swim, qui s’est discrètement fait un nom en tant que plate-forme viable pour les créateurs d’horreur au cours de la dernière décennie. Montre comme Poulet Robot comportent de nombreuses blagues énervées, mais certains aspects s’intègrent parfaitement dans l’esthétique d’horreur bizarre d’Adult Swim. Où peut-on voir une version hypothétique de Toy Story 4 qui se termine par Woody étouffant Buzz pour le mettre hors de sa misère après être devenu un bang de fortune?

Cette marque de comédie d’horreur a également continué avec le duo Tim & Eric, qui a élargi son précédent spectacle et créé Histoires de Tim & Eric au coucher en 2014, mélangeant leur marque de comédie grinçante absurde avec une horreur surréaliste pour sortir une comédie d’horreur unique (et peut-être pas approuvée par la FDA) qui était tout simplement un manuel Adult Swim. Onirique et en face, l’horreur de l’émission a été augmentée par la programmation pratique de la programmation d’Adult Swim dans la nuit, ce qui donne l’impression qu’un spectacle glisse littéralement dans l’air mort.

Mais où l’horreur de la programmation Adult Swim prend vraiment le devant de la scène, c’est avec son Infopublicités série, à partir de 2009. Conçu comme une «émission» très tardive sur le bloc du réseau, Infomercials est le programme destiné à se faufiler vers les téléspectateurs, imitant les publicités et les publicités de fin de soirée en présentant une émission apparemment inoffensive qui doit prendre un pause publicitaire rapide, uniquement pour que l’annonce elle-même soit le véritable spectacle caché en dessous.

Chacun des «infopublicités» est déconnecté les uns des autres, agissant efficacement comme des courts métrages se concentrant à chaque fois sur des sujets différents. Quand Panties Fly est le plus récent ajout à la série, la première en décembre dernier sur le bloc et l’exploration de la véritable importance historique de la culotte. C’est tout, c’est toute la vidéo et bien que chaque segment se concentre sur quelque chose de différent, cet air de “professionnellement non professionnel” s’infiltre dans chacun des segments.

L’un des segments les plus notoires est le métrage trouvé inspiré par l’activité paranormale, Cette maison a des gens dedans, qui dépeint la vie d’une famille américaine apparemment régulière au cours d’une journée. Les choses vont un peu mal, mais rien ne se déroule vraiment jusqu’à ce qu’un événement étrange fasse partir la famille, faute d’un meilleur terme, un peu fou.

Le segment utilise le format de caméra statique pour présenter l’histoire comme si elle avait été racontée par des caméras de sécurité, intensifiant la nature troublante de ce qui se passe à un degré plus élevé, uniquement aidé par le temps d’antenne du programme dépassant largement minuit. À vrai dire, il pourrait y avoir un article autonome complet décomposant This House Has People In It, mais le point ultime est que le segment ne touche que l’iceberg d’horreur étrange qui vit dans Adult Swim.

Infomercials était également responsable du célèbre Images inédites d’un ours segment, présenté comme une belle photo d’un ours qui traîne, jusqu’à ce que le programme soit interrompu par une annonce YouTube sur les médicaments contre les allergies qui dure beaucoup plus longtemps que nécessaire. En utilisant l’esthétique commerciale, l’annonce se transforme rapidement en un thriller psychologique sur le baby blues, la dépression et l’effet négatif du mauvais médicament au mauvais moment, le tout présenté dans une structure trippante, parfois non linéaire pour démarrer.

Il y a toujours un élément de comédie dans ces courts métrages, jouant sur l’absurdité du concept d’une manière consciente de soi qui ne fait toujours rien pour enlever les changements drastiques de tonalité dans la majorité des segments. La comédie vient moins des blagues traditionnelles et plus des situations survenant dans les segments ou même de la livraison inhabituelle d’une ligne autrement banale. Les segments sont de nature étrangère, en dépit (prétendument) de moulages et d’équipages humains, ce qui est sans doute plus dérangeant lorsque l’on regarde les idées évoquées dans ce cadre.

Avec toutes les discussions sur les infopublicités, il est impossible de ne pas évoquer le succès du segment le plus populaire de la série, Trop de cuisiniers. Le court-métrage a été créé en 2014 et a provoqué beaucoup d’agitation en ligne, devenant viral pour son concept unique et son exécution chaotique. Le court métrage, si vous ne l’avez pas déjà regardé, est présenté comme l’ouverture d’une sitcom aléatoire des années 80, présentant la distribution principale de personnages de la classe moyenne de pain blanc avec des noms inconnus. L’intro est assez longue, en fait trop longue, car elle continue et ajoute encore plus de personnages – l’un d’entre eux étant un tueur en série dérangé – qui se mélangent les uns aux autres dans des combinaisons horribles et effrayantes.

L’interprétation la plus courante semble être que le court-métrage est un commentaire sur la saturation des sitcoms et des émissions de télévision au goût de fromage qui finissent par se fondre jusqu’à ce que plus rien ne se distingue. C’est peut-être un commentaire sur les nombreuses facettes de la culture pop qui saignent en une boule géante déformée de divertissement sans âme essayant de nous consommer tous. Quoi qu’il en soit, Too Many Cooks est l’un des exemples les plus forts de programmation transgressive sur Adult Swim, tirant pleinement parti de son environnement pour créer un court métrage mémorable qui offre à la fois horreur et comédie d’une manière inhabituellement réussie.

C’est finalement la beauté de l’horreur de la natation pour adultes: il n’y a vraiment aucune limite à ce qu’un créateur peut faire sur le réseau. De toute évidence, toutes les entreprises ont leurs limites et Adult Swim a probablement sa juste part de directives à respecter, mais ces directives ont toujours permis aux créateurs de présenter leurs idées dans un environnement acceptant qui encourage activement le contenu étrange et décalé. Des infopublicités au noyau dément de nombreux spectacles de comédie Adult Swim, le bloc de fin de soirée s’est transformé en un champion improbable de l’horreur à petit budget et extravagante à l’ère de la sursaturation sur YouTube.

Avec Uzumaki comme s’il serait présenté dans le style du manga original de Junji Ito, Adult Swim continue de frapper le tambour pour que les créateurs d’horreur deviennent créatifs et sans peur pour leurs futurs projets et je ne peux personnellement pas attendre de voir quoi d’autre Swim aura sa manche pour le reste de l’année. Il y a toujours de la place pour quelques surprises et ce ne serait pas de la natation pour adultes sans une ou deux de celles-ci.