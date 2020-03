Terrible! Belinda a eu un accident dans les cheveux et a été laissée comme ça devant les caméras

Belinda a subi un terrible accident dans ses cheveux qui l’a laissée désorientée

26 mars 202014: 31 heures

Belinda est l’une des Espagnoles les plus reconnues du moment et c’est que depuis son plus jeune âge elle s’est fait connaître sur grand écran car elle a débuté dans le monde de la télévision alors qu’elle n’avait que quatre ans.

En plus de ce qui précède, l’artiste a réussi à voler des cœurs sans s’arrêter malgré ses innombrables interventions chirurgicales, et Belinda ne parvient jamais à passer inaperçue devant les caméras.

Récemment, en enquêtant sur Instagram, nous avons obtenu du matériel audiovisuel qui a surpris tous les fans de l’artiste et c’est que nous pouvons visualiser que les cheveux de Belinda ont subi un terrible accident.

Ses cheveux avaient l’air emmêlés, battus et débraillés devant les caméras et comme si cela ne suffisait pas, il avait aussi l’air beaucoup plus court que la normale Quelle horreur! Cela ne lui va certainement pas du tout.

Pour ce look simple, Belinda a été largement critiquée sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de ses fans disent que ce qu’ils ont fait à ses cheveux la maltraite terriblement! cela ne fait aucun doute.

