Terrible! Jennifer Lopez avoue ce qu’elle ressent pour Marc Anthony Regardez sa réaction!

La belle actrice Jennifer Lopez a avoué avoir dû suivre des thérapies après la séparation avec Marc Anthony.

7 mars 202010: 15

Ils étaient l’un des couples les plus établis et les plus aimés du monde de la musique, mais après un mariage passionné de 10 ans, les chanteurs ont décidé de se séparer en 2011 et ont divorcé plus tard en 2014.

Récemment lors d’une interview sur l’émission d’Oprah Winfrey, la belle chanteuse a parlé un peu du processus de séparation avec le “King of Salsa” Marc Anthony.

«Lorsque nous avons divorcé, ce fut le moment le plus bas de ma vie. Je sentais que j’avais lamentablement échoué. J’ai dû réexaminer toute ma vie et me regrouper. J’ai attendu d’avoir des enfants jusqu’à mes 38 ans et je ne voulais pas me séparer de la personne avec qui je les avais », raconte la belle Jlo.

La belle chanteuse américaine a également avoué qu’elle devait beaucoup prier, a appris à méditer et a suivi des thérapies, car elle était très inquiète pour l’avenir de la petite Max et d’Emma.

Tout n’est pas le chaos dans la vie de la belle chanteuse, car Jennifer Lopez a de nouveau découvert l’amour et entretient actuellement une relation avec l’ancien joueur de baseball et homme d’affaires Alex Rodriguez.

