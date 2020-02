Terrible! Luis Miguel ne peut pas ouvrir les yeux après avoir injecté du botox “C’est resté comme ça”

Luis Miguel laisse tout le monde surpris

1 février 2020

Le chanteur Luis Miguel est sans aucun doute le soleil du Mexique car avec ses différentes présentations il a réussi à faire tomber le public mexicain en amour, et ses chansons ont été une icône dans l’industrie musicale.

Il a actuellement un petit et un gros défaut parce que, grâce à sa chirurgie et à ses injections de botox, son visage n’est plus le même, car ses rides ont été enlevées et son visage semble plus volumineux que la normale, très enflé et encombrant

Il a été très critiqué pour sa décision depuis 2016, depuis lors, ses changements sont plus visibles et chaque fois qu’il se présente aux médias, la critique pleut sans arrêt dans les premiers avions.

Sa petite amie n’a pas parlé des diverses critiques que les fans ont lancées et le monde entier a tous envoyé un message fort au soleil du Mexique et lui a demandé de tout cœur de ne pas poursuivre les chirurgies.

Il ne s’est pas prononcé avant les milliers de commentaires car apparemment ils ne l’affectent pas ou ne se soucient pas, car l’excès de botox n’affecte pas sa vie musicale, il ne fait que l’aider à se sentir mieux dans sa peau.

