Terrible maladie! Jennifer Aniston ne le dit pas Il n'y a pas de remède!

Jennifer Aniston est consterné par les nouvelles

20 décembre 2019

Jennifer Aniston est désolée avec de nouvelles nouvelles et est-ce que Brad Pitt Il a eu 56 ans cette semaine, démontrant au monde qu'il est toujours aussi irrésistible, bien que tout ne soit pas comme il semble.

Mais comme tout n'est pas parfait dans la vie. L'acteur américain souffre d'une maladie qui, selon eux, n'a pas de remède.

une maladie rare qu'il a révélée dans une interview avec Esquire. Dans ce document, il a expliqué que la prosopagnosie est un problème visuel qui empêche le patient de reconnaître les visages de sa famille et, dans le pire des cas, de se retrouver dans un miroir.

Ce fait lui avait posé plusieurs problèmes à Hollywood où il était accusé d'être arrogant et égocentrique pour ne pas avoir salué les connaissances. Cependant, ceux qui le connaissent bien Jennifer Aniston Ils l'ont toujours défendu.

Jennifer Il ne peut toujours pas croire les nouvelles et a parlé avec un message de solidarité à son ex, sans aucun doute, les deux s'aiment beaucoup et ce n'est pas pour moins.