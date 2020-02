Terrible! Regardez les erreurs les plus courantes lors de la combinaison de vos vêtements

Il est habituel de sortir et d’observer des filles avec des combinaisons hors de propos, c’est pourquoi aujourd’hui nous vous apportons les meilleurs conseils pour que vous soyez toujours belle.

26 février 2020

Il est courant pour beaucoup de gens d’avoir un style de robe légèrement différent, mais il y a certains styles qui sont un peu plus extravagants que d’autres et qui ne semblent pas tout à fait corrects, et parmi eux, nous soulignons:

Portez des vêtements avec des imprimés différents: pour s’habiller ensemble, il doit y avoir un contraste de toutes les couleurs qui sont habillées, l’une des erreurs les plus courantes est de s’habiller avec des couleurs totalement différentes.

Jeans et bottes hautes à canne étroite: cette combinaison déséquilibre la silhouette, soulignant les hanches, les jeans rentrés dans des bottes étroites à talons sont particulièrement étranges.

Soutien-gorge blanc avec chemisier blanc: les chemisiers blancs sont souvent transparents, plusieurs femmes croient à tort qu’un soutien-gorge blanc sera invisible mais que le vêtement peut être vu encore plus que s’il était noir ou coloré.

Mini jupe et talons: chez les femmes, il existe une règle qui dit «plus la jupe est courte, plus les chaussures doivent être basses» lors du port d’une mini jupe, des chaussures converse ou camionnettes doivent être portées.

