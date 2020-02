Terribles routines qui maltraitent vos cheveux Regardez ça et arrêtez de les faire!

Vos cheveux ont-ils l’air abîmés, avez-vous tout fait pour les améliorer et ne voyez-vous aucun changement? Regardez les raisons possibles pour lesquelles cela vous arrive

24 février 2020

Des millions sont des femmes qui veulent que leurs cheveux soient beaux et sains, avec un éclat naturel et surtout qu’ils aient des mouvements délicats, mais beaucoup voient également cette tâche très difficile.

Ne faites pas ces routines qui maltraitent vos cheveux

Cela est dû à l’abus constant que nous lui donnons et même si parfois nous pensons que nous faisons tout bien, il y a de petits détails qui ne sont pas très sains et nous les présenterons ici.

Ne faites pas ces routines qui maltraitent vos cheveux

Ne lavez pas vos cheveux fréquemment car cela fait mal à la fois à vos cheveux et à votre cuir chevelu, laissez-les partir quelques jours et lavez-les à nouveau pour qu’ils produisent leur graisse naturelle, ce qui est important pour qu’ils ne paraissent pas Sec et terne.

Ne faites pas ces routines qui maltraitent vos cheveux

Ne pas brosser plus quand il est mouillé car c’est le moment où il est plus sensible et peut se casser facilement.

Veuillez ne pas utiliser plus de produits de mauvaise qualité, alors avouez qu’il est le meilleur et que vous vous en sortirez bien, il vaut mieux que vous assistiez à un styliste et il vous dira exactement ce dont vous avez besoin. N’oubliez pas que consulter un spécialiste sera toujours votre meilleure option.