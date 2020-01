Terry Crews défend la diversité sur «America’s Got Talent» après la sortie de Gabrielle Union

L’environnement derrière America’s Got Talent fait l’objet d’une enquête après le licenciement de Gabrielle Union. Les autres stars de l’émission sont interrogées sur leur expérience, y compris Heidi Klum. Terry Crews a ensuite été interrogé sur la diversité de l’émission de variétés. C’est ainsi qu’il l’a défendu et plus encore.

Gabrielle Union aurait dénoncé les problèmes de racisme tout en travaillant sur «America’s Got Talent»

Il a été annoncé que Union et Julianne Hough ne reviendraient pas pour une deuxième saison pour juger. Variety a ensuite publié un rapport selon lequel Union avait parlé de racisme pendant qu’elle y était.

L’actrice aurait demandé aux producteurs de signaler une blague raciste que Jay Leno aurait faite aux ressources humaines. Une source a également affirmé que ses coiffures étaient considérées comme «trop noires» pour le public de la série.

La SAG-AFTRA a par la suite annoncé qu’elle ouvrait une enquête sur ces allégations. Leur déclaration se lisait comme suit:

Nous prenons les questions de santé et de sécurité au travail très au sérieux. Nous avons immédiatement contacté les représentants de Mme Union lorsque ces rapports ont été révélés. C’est notre pratique de travailler en étroite collaboration avec les membres qui nous contactent et leurs représentants dans des cas comme celui-ci, car cela offre généralement la meilleure protection et la meilleure résolution pour le membre concerné.

Le président de NBC Entertainment, Paul Talegdy, a déclaré que l’enquête serait terminée fin janvier. Il a également déclaré que cela pourrait entraîner des changements pour America’s Got Talent.

“Je suis très confiant que si nous apprenons quelque chose, parce que nous sommes tous des apprenants à vie, nous mettrons en place de nouvelles pratiques si nécessaire”, a déclaré Talegdy. «Nous prenons certainement au sérieux la critique de quiconque veut dire venir travailler ici.»

Terry Crews avait déjà réagi au rapport sur Twitter

De nombreux fans ont montré leur soutien à Union sur Twitter après la publication du rapport. Elle a remercié ses fans en tweetant: «Tant de larmes, tant de gratitude. MERCI! Juste au moment où vous vous sentez perdu, à la dérive, seul… vous m’avez fait décoller. Humilié et reconnaissant, pour toujours. “

Crews a également répondu à l’annonce de sa sortie sur la plateforme de médias sociaux. Cependant, il a évité de parler de quoi que ce soit sur les allégations sous-jacentes.

“Tu es la meilleure, Gabrielle! Vous nous manquerez! », A tweeté l’hôte. Beaucoup de fans n’étaient pas contents que l’acteur n’ait rien d’autre à dire sur la situation. Maintenant, il défend le lieu de travail de l’émission.

Les équipages ont dit qu’il n’avait pas la même expérience

L’acteur anime toujours le spectacle pour America’s Got Talent: The Champions. Crews a été interrogé sur les allégations de racisme et de sexisme dans l’environnement de l’émission.

“Ce n’était tout simplement pas mon expérience”, a-t-il déclaré à Us Weekly. «C’était la meilleure expérience que j’aie jamais eue de toute ma vie.» Il a ensuite parlé de la diversité sur le plateau.

“Quand ils parlent de diversité, il y avait de la diversité sur le plateau, partout”, a-t-il affirmé. “Je n’ai jamais été dans un endroit aussi diversifié en 20 ans de divertissement, alors que puis-je dire?”

Klum a également fait des commentaires similaires. Cependant, de nombreuses stars ont montré leur soutien à Union, notamment Ariana Grande, Patricia Arquette, Ellen Pompeo, etc.