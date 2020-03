Terry Crews révèle ses Wayans préférés, ses «Star Wars» les moins préférés, et plus encore dans un test de détection de mensonge Vanity Fair

Terry Crews est un acteur et personnalité de la télévision connu

pour son comique

timing et musclé

construire. Après sa retraite de la NFL à la fin des années 90, il a changé de vitesse et

a commencé sa carrière d’acteur. Depuis ses débuts sur grand écran dans The 6th Day, face à Arnold Schwarzenegger, Crews a accumulé

des dizaines de crédits, y compris les rôles principaux sur les deux à long terme

sitcoms, Everybody Hates Chris et Brooklyn Nine-Nine. Les fans qui veulent en savoir plus sur l’acteur sont en

chance parce qu’il s’est arrêté à Vanity Fair pour passer leur test de détection de mensonge.

Terry Crews | Gary Gershoff / .

Terry Crews sur les frères Wayans

Crews a travaillé avec des membres de la célèbre famille de comédiens, les Wayans, sur divers projets. Il est apparu avec Marlon Wayans et Shawn Wayans dans White Chicks, réalisé par Keenen Ivory Wayans. Il est également apparu dans un épisode de la sitcom, My Wife and Kids, avec Damon Wayans.

Lorsqu’on lui a demandé quels Wayans il aimait plus que les autres, il a répondu définitivement: «Keenen. Keenen Ivory Wayans. »

Terry Crews sur «Star Wars»

La vidéo a révélé que Crews est un grand fan de Star Wars – un si grand fan qu’il a un fond d’écran sur le thème de Star Wars dans son bureau. Mais Crews a avoué avec hésitation que Star Wars: The Rise of Skywalker est son film le moins préféré de la série. Crews n’est pas seul. Le score de Rotten Tomatoes du film de 52% au Tomatometer fait de Star Wars: The Rise of Skywalker le film d’action en direct le moins bien noté de l’histoire de la franchise.

Terry Crews sur la vie de famille

Crews est un père de famille qui aime être avec sa femme et ses cinq enfants, mais le mordu de fitness a admis lors du test du détecteur de mensonge qu’il aime s’entraîner encore plus qu’il aime jouer avec ses enfants. Il a également révélé qu’il tire son poids des tâches ménagères, en particulier dans la cuisine. Pour lui, nettoyer la cuisine est thérapeutique. L’équipage rayonna: “Il n’y a rien de plus satisfaisant que les comptoirs brillants et impeccables.”

La star passe également du temps dans la cuisine à faire des pâtisseries pendant ses jours de triche diététique et dit qu’il envisagerait un concert dans une émission de pâtisserie. L’équipage a exprimé sa confiance qu’il pourrait gagner un concours de cuisine en rendant quelque chose de plaisant à déguster et à regarder, sous la forme d’un «pudding de pain artistique».

Bien qu’il soit marié depuis 30 ans, Crews a reconnu qu’il n’avait pas réussi au début du mariage en disant: «Les premières années de notre mariage, je n’étais pas un bon mari. J’étais très égoïste. J’étais comme ce que vous appelleriez un mâle toxique. Je pensais que j’étais plus précieux que ma femme. »

Mais il dit que le contraire est vrai pour son autre moitié.

“Elle a toujours été une bonne épouse”, a déclaré Crews.

Terry Crews sur le talent

Il y a beaucoup de talent dans les 6 pieds 2¾ pouces de Crews

Cadre. L’hôte America’s Got Talent

est aussi un flûtiste accompli mais choisirait d’afficher une compétence différente

s’il était un concurrent sur le spectacle.

«Je peindrais une fresque de moi sans chemise. je serais

torse nu dans la peinture murale, et j’aurais enlevé ma chemise pendant que je peignais le

murale torse nu. ” Il pensait que Simon Cowell lui donnerait le X, mais il le ferait

continuer à peindre car personne ne pouvait l’arrêter.

L’amour des équipages pour l’art était autrefois un moyen de revenu pour lui.

Il a révélé qu’il avait déjà été employé comme dessinateur. Il est également venu net

qu’il esquisse parfois son Brooklyn

Neuf-neuf co-stars quand ils

ne regardent pas.

Brooklyn Nine-Nine est diffusé le jeudi à

20h30. sur NBC. Tout le monde

Hates Chris est maintenant en streaming

sur Hulu.

