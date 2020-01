Terry Jones, co-fondateur de Monty Python, décède à 77 ans

Le monde de la comédie est en deuil. Terry Jones, l’un des facteurs de confusion de la comédie britannique Monty Python, est décédé mardi à l’âge de 77 ans. Jones a eu une carrière prolifique non seulement dans le cadre du Monty Python, mais aussi en tant que réalisateur, réalisateur, auteur et historien de scénarisation. Mais Après une “longue bataille contre la démence”, comme le rapporte sa propre famille dans un communiqué, il est décédé. “Nous sommes profondément tristes d’avoir à annoncer la mort du cher mari et père, Terry Jones”, ont-ils déclaré.

“Terry est décédé dans la nuit du 21 janvier 2020 à l’âge de 77 ans avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après une longue bataille, extrêmement courageuse mais toujours de bonne humeur avec une forme rare de démence”, a expliqué sa famille. . «Au cours des derniers jours, sa femme, ses enfants, sa famille élargie et de nombreux amis proches ont constamment été avec Terry pendant qu’il s’échappait doucement vers sa maison dans le nord de Londres. Nous avons tous perdu un homme gentil, drôle, chaleureux, créatif et vraiment aimant dont l’individualité sans compromis, l’intellect implacable et l’humour extraordinaire ont fait plaisir à d’innombrables millions de personnes en six décennies. »

Michael Palin, Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Graham Chapman et Jones Ils ont fondé la société Monty Python pendant leur séjour à l’Université d’Oxford. En équipe, ils ont produit And Now For Something Completely Different, Monty Python et le Saint Graal, Life of Brian et The Meaning of Life. Jones et Gilliam ont co-réalisé The Holy Grail, tandis que solo a réalisé Life of Brian et The Meaning of Life.

«Il était bien plus qu’un des écrivains-artistes les plus drôles de sa génération, il était le comédien complet de la Renaissance: écrivain, réalisateur, présentateur, historien, brillant auteur d’enfants et la compagnie la plus chaleureuse et la plus merveilleuse que vous puissiez souhaiter » Palin a déclaré à l’agence de presse PA Media après la mort de Jones.

Après la séparation du groupe dans les années 80, Jones a écrit des livres de non-fiction historiques et réalisé une série de documentaires, en plus d’avoir réalisé le scénario Labyrinth, avec en 1986 le rôle de David Bowie. Il a écrit environ 20 livres pour enfants

Jones était marié à Anna Soderstrom et avait trois enfants.