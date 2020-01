Terry Jones, cofondateur de Monty Python, décède à 77 ans

Terry Jones, membre fondateur du Monty Python, est décédé à 77 ans. Le décès a eu lieu dans la nuit du 21 janvier, comme sa famille l’a confirmé par un communiqué de presse, recueilli par The Hollywood Reporter. Pendant les dernières années, la vie du créateur britannique avait été marquée par une étrange variante de la démence, ce qui avait empêché son discours. Une bataille qui s’est terminée avec sa mort à son domicile de Londres, où il a été accompagné par son entourage proche.

Terry Jones

Jones est né le 1er février 1942 à Colwyn Bay, une ville côtière du nord du Pays de Galles. Au collège, il a rencontré Michael Palin, avec qui il établirait une relation personnelle et professionnelle prolifique et durable. Avec Palin, Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman et Terry Gilliam, Il a fondé le Monty Python en 1969, lorsque la première de ‘Monty Python’s Flying Circus’ a eu lieu sur BBC. La série, composée de sketchs surréalistes, s’étendrait sur quatre saisons, ce qui a servi d’humeur au groupe.

À la fin de l’émission “Flying Circus”, Jones a participé au scénario et à la direction de “Les Chevaliers de la Table Carrée et leurs adeptes fous” en 1975, jouant également plusieurs de ses personnages les plus mémorables. Dans les années à venir, réalisé seul l’une des comédies les plus célèbres du septième art, “La vie de Brian”, et également mis devant et derrière les caméras dans “Le sens de la vie”. Au-delà de son travail avec les Monty Python, il écrit le scénario “Inside the Labyrinth” et réalise “Erik the Viking”, pour rencontrer pour la dernière fois les compagnons de son groupe emblématique dans “Absolutely Everything”.

Dans le coeur

Certains de ses anciens coéquipiers ont rapidement réagi à la nouvelle de la mort de Jones. “Tu vas beaucoup me manquer, mon vieil ami. Je me sens très chanceux d’avoir partagé autant de ma vie avec Terry“, explique Palin via son compte Twitter. Le même réseau social a permis à Cleese de définir son collègue comme un homme de”de nombreux talents et un enthousiasme infini“, pour finir avec un” Deux sont tombés, nous sommes quatre “, en référence aux survivants du Monty Python aujourd’hui.

