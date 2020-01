Terry Jones Dead: le co-fondateur de «Monty Python» décède à 77 ans

HISTOIRES CONNEXES

Le cofondateur de Monty Python, Terry Jones, est décédé, rapporte la BBC. Il avait 77 ans.

Jones est décédé mardi à la suite d’une bataille «longue et extrêmement courageuse» contre la démence. Sa famille a publié la déclaration suivante:

«Nous sommes profondément attristés d’avoir à annoncer le décès de l’époux et père bien-aimé, Terry Jones.

Terry est décédé le soir du 21 janvier 2020 à l’âge de 77 ans avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après une longue bataille extrêmement courageuse mais toujours de bonne humeur contre une forme rare de démence, la FTD.

Au cours des derniers jours, sa femme, ses enfants, sa famille élargie et de nombreux amis proches ont constamment été avec Terry alors qu’il s’échappait doucement chez lui dans le nord de Londres. Nous avons tous perdu un homme gentil, drôle, chaleureux, créatif et vraiment aimant dont l’individualité sans compromis, l’intellect implacable et l’humour extraordinaire ont fait plaisir à d’innombrables millions de personnes en six décennies. Son travail avec Monty Python, ses livres, ses films, ses programmes télévisés, ses poèmes et ses autres œuvres vivront pour toujours, un héritage approprié pour un vrai polymathe.

Nous, sa femme Anna, les enfants Bill, Sally, Siri et la famille élargie tenons à remercier les merveilleux professionnels de la santé et soignants de Terry pour avoir rendu ces dernières années non seulement supportables mais souvent joyeuses. Nous espérons que cette maladie sera un jour entièrement éradiquée. Nous demandons que notre vie privée soit respectée en ce moment sensible et remercions que nous ayons vécu en présence d’un homme extraordinairement talentueux, ludique et heureux vivant une vie vraiment authentique, dans ses mots «amoureusement givré de glucose».

Le groupe de comédie Monty Python a d’abord été formé alors qu’ils travaillaient tous sur le programme de courte durée de la BBC The Frost Report, diffusé de 1966 à 1967. Ils ont fait leurs débuts à la télévision avec la série de sketch-comédie Flying Circus de Monty Python, dont la première a eu lieu le 5 octobre 1969. Au total, quatre séries (ou 45 épisodes) ont été produites entre 1969 et 1974.

Jones fera ensuite ses débuts de réalisateur avec Monty Python et le Graal en 1975, qu’il codirige avec son collègue Terry Gilliam. Il a également réalisé les films Python suivants, Life of Brian et The Meaning of Life.

Il était principalement une force créative derrière les projets, bien que ses personnages à la caméra notables incluent M. Creosote de The Signification of Life (à qui vous ne vouliez pas offrir une menthe d’après-dîner “ultra mince”), ainsi que Holy Sir Bedevere de Grail (croyant en une Terre en forme de banane) et Arthur “Two Sheds” Jackson de Flying Circus.

Jones a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière, dont une nomination aux BAFTA en 1983 pour la meilleure chanson originale (Le sens de la vie “Chaque sperme est sacré”) et un hochement de tête Emmy en 2004 pour son travail sur les docuseries BBC Medieval Lives. En 2016, il a reçu le prix spécial BAFTA pour sa contribution exceptionnelle au cinéma et à la télévision.