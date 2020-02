Tessa ía, Barbara López et la visite de Rampant

S’il y a une série que l’on entendra beaucoup dans les prochaines semaines et que personne ne voudra manquer, c’est sans aucun doute rampant, la nouvelle production originale de Netflix avec Tessa Ia (Narcos: Mexique), Barbara Lopez (Loving to death dans le célèbre personnage Juliantina), Lucia Uribe (Single) et Coty Camacho (Neon Toxin).

Rampant nous montre la vie de quatre filles de personnalités différentes qui, d’une manière ou d’une autre, dépeignent également les circonstances dans lesquelles les femmes vivent dans un contexte comme celui de notre pays, abordant des questions telles que le féminisme, les rôles de genre, les relations toxiques et la codépendance, ainsi que l’alcoolisme, la dépression et la sororité.

Nous profitons de la visite de Lucía Uribe, Tessa Ia, Bárbara López et Coty Camacho pour jouer à un jeu de cartes ainsi que partager de la musique choisie par eux-mêmes.

Comme si cela ne suffisait pas, nous avons également parlé de la Journée d’action pour sauver l’Internet et des façons dont nous pouvons aider la FUCAM et les milliers de patientes atteintes d’un cancer du sein qui y participent quotidiennement.

