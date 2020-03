Tessa Thompson confirme que Christian Bale jouera un méchant dans ‘Thor 4’

Tessa Thompson a confirmé que Christian Bale jouera un méchant dans Thor: Love and Thunder des Marvel Studios.

Au début de l’année, les fans ont appris que l’ancien acteur de Batman Christian Bale était en pourparlers pour revenir dans le monde des films de super-héros dans Thor: Love and Thunder de Marvel Studios. Alors que les détails officiels sur le rôle que Bale jouera sont gardés secrets, des rapports ont affirmé qu’il incarnerait un méchant dans le quatrième film solo de God of Thunder.

Maintenant, Tessa Thompson avait confirmé les détails du rôle de Christian Bale dans Thor: Love and Thunder lors d’une interview avec Entertainment Tonight. Bien que Tess Thompson n’ait pas pu révéler grand-chose sur le film lorsqu’elle a été interrogée sur le projet, elle a exprimé son enthousiasme à l’idée de voir Bale rejoindre la famille Marvel dans un rôle antagoniste:

“On va s’amuser. On va s’amuser. Taika écrit, dirige. Des visages familiers, de nouvelles personnes dans le mix. Christian Bale va jouer notre méchant, ce qui va être fantastique. “

Malheureusement, Tessa Thompson n’a pas partagé de détails précis sur quel méchant Christian Bale jouera en ce moment. En plus de son rôle de Batman dans la trilogie The Dark Knight, Bale est connu pour ses performances acclamées dans des projets tels que The Fighter, American Hustle, The Big Short et Vice. Plus récemment, Bale a joué le rôle de Ken Miles dans Ford v Ferrari, pour lequel il a obtenu une nomination aux Golden Globe.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur le rôle de Christian Bale dans Thor: Love and Thunder au cours de son développement.

Réalisé par Taika Waititi, Thor: Love and Thunder met en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman et Christian Bale. Le film sera basé sur la bande dessinée Mighty Thor de Jason Aaron, Jane Foster de Natalie Portman devenant le nouveau Thor.

Thor: Love and Thunder devrait sortir en salles le 5 novembre 2021.

Source: ET

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.