Tessa Thompson est-elle célibataire?

Tessa Thompson est une actrice qui a gagné beaucoup de reconnaissance au cours des dernières années pour ses rôles dans des films comme Selma (2014), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Endgame (2019) et Men In Black: International (2019 ). Compte tenu de la popularité de Thompson, il n’est pas surprenant que de nombreux fans soient curieux de sa vie amoureuse. Lisez la suite ci-dessous pour en savoir plus sur qui Thompson est sortie dans le passé et si elle est actuellement célibataire ou non.

Tessa Thompson est «attirée par les hommes et aussi par les femmes»

Tessa Thompson | Daniel Boczarski / .

La plupart des célébrités d’Hollywood s’identifient toujours comme hétérosexuelles, mais Thompson est l’une des rares stars d’Hollywood qui a été très ouverte sur le fait qu’elle aime les hommes et les femmes. Elle a dit une fois à Net-a-Porter que sa famille lui avait permis d’être elle-même depuis le tout début.

“Je peux prendre les choses pour acquises à cause de ma famille – c’est tellement gratuit et vous pouvez être tout ce que vous voulez être”, a expliqué Thompson. «Je suis attiré par les hommes et aussi par les femmes. Si je ramène une femme à la maison, [or] un homme, nous n’avons même pas besoin d’avoir la discussion. “

Cependant, Thompson a également été claire sur le fait qu’elle ne s’identifie pas comme bisexuelle. Elle a dit à The Independent qu’elle “n’a jamais dit ce mot, parce que je ne pense pas dans ces binaires.”

Tessa Thompson aurait pu sortir avec Janelle Monae

Peut-être que la relation passée la plus notable de Thompson a été avec Janelle Monae, qui s’identifie comme pansexuelle et «a été en relation avec des hommes et des femmes».

On ne sait pas quand Thompson et Monae se sont rencontrés pour la première fois, mais ils ont été repérés pour la première fois ensemble en 2015. Par la suite, le couple a été vu traîner souvent ensemble et assister à des événements ensemble.

Malgré le fait que de nombreux fans croient qu’ils étaient dans une relation ensemble, ni Thompson ni Monae ne l’ont jamais confirmé.

Thompson a déclaré à Net-a-Porter: «Nous nous aimons profondément. Nous sommes si proches, nous vibrons sur la même fréquence. Si les gens veulent spéculer sur ce que nous sommes, ça va. Ça ne me dérange pas. “

Thompson a également admis qu’elle et Monae préféraient garder leur vie personnelle hors de la vue du public, bien qu’il soit également important qu’elles soient une source d’inspiration et de représentation pour les personnes qui n’avaient pas de modèles de rôle LGBTQ +.

“C’est délicat, car Janelle et moi ne sommes que des gens vraiment privés et nous essayons tous les deux de trouver comment concilier vouloir avoir cette vie privée et cet espace, et aussi vouloir utiliser votre plateforme et notre influence”, a déclaré Thompson. «Ai-je la responsabilité d’en parler? Ai-je la responsabilité de dire dans un espace public que c’est ma personne? »

Étant donné que Thompson et Monae ont choisi de ne pas divulguer de nombreux détails concernant leur relation, les fans n’ont jamais appris grand-chose sur ce qui se passait entre les deux femmes. S’ils ont daté, on ne sait pas quand ni s’ils se sont séparés.

En tout cas, Monae a publié un message d’anniversaire pour Thompson en octobre 2019, montrant qu’ils sont très probablement encore très proches.

La rumeur veut que Tessa Thompson sorte avec Dev Hynes

Néanmoins, Thompson fait maintenant la une des journaux pour potentiellement sortir avec quelqu’un d’autre.

En janvier 2019, elle a été vue pour la première fois avec le musicien Dev Hynes. Les deux d’entre eux ont été revus plusieurs fois ensemble l’année suivante, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur une éventuelle romance entre eux.

Plus récemment, une source a partagé avec Page Six que Thompson et Hynes agissaient très chaleureusement au Sundance Film Festival. L’initié a révélé: «Ils étaient côte à côte toute la nuit une fois arrivé. Ils se tenaient la main, souriaient et discutaient avec des amis. Puis ils sont partis ensemble. »