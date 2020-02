Tessa Thompson stars dans un retour sexy – / Film

L’âge d’or d’Hollywood regorge d’histoires d’amour grandioses, mais cette ère de l’histoire du cinéma n’offrait pas exactement un terrain de jeu égal aux cinéastes et aux acteurs de la couleur. Donc L’amour de Sylvie, scénariste / réalisateur Eugene AsheLa nouvelle grande histoire d’amour de balayage, ressemble moins à un pur hommage qu’à un film qui aurait dû exister à l’époque mais qui n’a jamais eu la chance. Le résultat est une pièce exquise de cinéma à l’ancienne, dans laquelle les amoureux des étoiles et les rues trempées de pluie et une partition à couper le souffle se combinent pour nous transporter dans une sorte de Twilight Zone cinématographique où un tel film aurait été placé juste à côté de contemporains comme Les Parapluies de Cherbourg, D’ici à l’éternité ou Vacances romaines.

Les étoiles d’amour de Sylvie Tessa Thompson dans le rôle-titre, une femme new-yorkaise qui rêve de devenir productrice de télévision à la fin des années 1950, à une époque où il n’était pas courant pour les Noirs (et encore moins les femmes noires) d’avoir une telle position. Elle est fiancée à Lacy (Alano Miller), qui a cessé de se battre pendant la guerre de Corée, et comme sa télévision est cassée, elle passe ses après-midi à travailler dans le magasin de disques de son père, où elle peut voir des épisodes de I Love Lucy entre aider les clients. Quand le musicien de jazz ultra talentueux mais toujours prometteur Robert (Nnamdi Asomugha) la repère par la fenêtre, il trouve un emploi au magasin de disques et les deux commencent une belle romance estivale tourbillonnante. Nous découvrons l’ampleur du talent de Robert en tant que saxophoniste (il est clairement le meilleur musicien de son groupe, qui deviendra une source de conflit plus tard), la profondeur de l’amour de Sylvie pour la télévision et leur amour naissant les uns pour les autres, tous capturés par Declan QuinnMagnifique cinématographie, renforcée par Mayne BerkeLa conception de production exceptionnelle de Fabrice LecomteBelle partition.

Les circonstances ont mis le couple sur des chemins différents, mais le film avance vers leur réunion inattendue cinq ans après cet été parfait. Sylvie travaille actuellement à la télévision, tandis que Robert est de retour à New York pour enregistrer un album avec son groupe. Lacy est de retour de Corée, et nous découvrons qu’il ne se soucie pas de l’ambition de Sylvie et veut juste qu’elle soit une femme au foyer traditionnelle qui est constamment disponible pour le soutenir et sa propre carrière – même si cela signifie quitter son emploi de rêve pour faire une maison – un repas cuisiné pour un collègue fanatique et sa femme. À un moment donné, le film essaie sans enthousiasme de rendre Lacy légèrement sympathique, mais c’est trop peu, trop tard – il est clair que si Sylvie va être avec quelqu’un, elle devrait être avec Robert.

Heureusement, le public a depuis longtemps décidé la même chose. C’est le film le plus sexy de Sundance 2020, et la chimie de Thompson et Asomugha est si chaude que je pensais que l’écran prendrait feu. Trop souvent, Thompson a été relégué à des personnages secondaires du cinéma et de la télévision qui laissent toujours une impression mais ne sont pas aussi bien équilibrés que je le voudrais. Heureusement, Ashe (un ancien musicien, qui explique la passion de ce film pour la grande musique) met son avant et son centre ici, où elle est à la fois en mesure de chauffer l’histoire d’amour centrale du film et de supporter son poids émotionnel au fur et à mesure que les développements de l’intrigue se déroulent. Asomugha fait correspondre son rythme pour le rythme, apportant une émotion et une douceur à sa performance qui m’a pris totalement au dépourvu. C’est évidemment mon propre parti pris contre les athlètes devenus interprètes, mais je ne m’attendais pas à ce qu’une ancienne star de la NFL (!) Fournisse une performance aussi sincère. Considérez-moi comme humilié.

La romance est l’une des rares choses à propos de ce film qui semble vraiment fidèle à la vie. Un musicien aussi talentueux que Robert ne devrait jamais être entravé par les obstacles professionnels qu’il rencontre ici, et la carrière de Sylvie à la télévision progresse à un rythme fulgurant qui serait incrédule quelle que soit la race, l’époque ou l’industrie. Et sa fin semble étrangement superficielle, laissant un peu d’air sortir d’un ballon qui a été rempli facilement pendant le reste de son exécution. Mais ce sont de petites plaintes, et ce n’est pas un film sur la réalité. L’amour de Sylvie est un retour à la mode flamboyant, évanoui et old-school qui vise principalement à envelopper le public dans une somptueuse couverture cinématographique de jazz, d’ambition et d’enchantement aux yeux étoilés. Et mon garçon, il le fait toujours.

/ Classement du film: 9 sur 10

Articles sympas du Web: