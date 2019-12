Texas Man At-Large après avoir tiré sur un coiffeur lors d'une dispute sur la coupe de cheveux de son fils: rapport

Le coiffeur a été abattu après avoir donné au fils de l'homme une coupe de cheveux gratuite.



Un barbier a été abattu de trois balles après une dispute avec le père d'un client qui s'est considérablement intensifiée. Selon des sources policières à avoir parlé à KHOU, un garçon de 13 ans s'est rendu au salon de coiffure le matin du 21 décembre pour se faire couper, est rentré chez lui avant de rentrer avec son père qui n'était pas content de la coupe de cheveux.

Le barbier a déclaré aux détectives qu'il avait fait la coupe de cheveux gratuitement, mais même alors, il a fini par entrer dans une altercation dans le parking du magasin alors que l'homme et son fils partaient. C'est alors que, selon les détectives, l'homme a tiré sur le barbier dans le ventre, la jambe et le bras. Heureusement, le barbier a été emmené à l'hôpital où il a été soigné et est actuellement dans un état stable. Cependant, l'homme et son fils de 13 ans ont fui les lieux avec le suspect toujours en fuite.

"Je pense que c'est juste fou pour quiconque de tirer sur quelqu'un sur une coupe de cheveux, point", a déclaré le détective Wallace Wyatt. "Comme je l'ai dit, la partie troublante est que son fils de 13 ans a été témoin de cela, ce qui en fait une partie de cela, donc ce fils de 13 ans sait qu'il doit se manifester et nous dire ce qui s'est passé. Le père sait qu'il doit se manifester et nous dire ce qui s'est passé. Juste pour être un exemple, pour être un bon père et dire: «J'ai foiré. J'ai quelque chose à prouver à mon fils, et c'est ainsi que vous le corrigez. ""

