Teyana Taylor fête sa famille dans la vidéo “ We Got Love ”

C’est une affaire de famille dans la nouvelle vidéo de Teyana Taylor pour «We Got Love».

Le clip édifiant, réalisé par Teyana “Spike Tey” Taylor, trouve la chanteuse R&B célébrant l’amour pour sa famille. Elle rend hommage à ses racines royales, dépeignant une reine africaine assise sur un trône aux côtés de son mari Iman et de sa fille Junie. Vêtue de sa tenue africaine, la reine Tey gouverne son royaume et montre ses mouvements tout en prêchant l’amour-propre.

Il y a aussi des images de Teyana avec sa fille de 4 ans et une vidéo à domicile d’Iman proposant à sa femme, ainsi que des couples de toutes races et de sexes célébrant leur amour.

Le clip présente un puissant outro de Mme Lauryn Hill, qui délivre son message de bonheur et de but, et se termine par une dédicace à la légende des Fugees: “Merci Mme Lauryn Hill.”

“We Got Love” est sorti en décembre et devrait apparaître sur le prochain projet de Teyana, The Album. Il suit son single assisté par King Combs «How You Want It? (HYWI?) »Et la collaboration de Kehlani« Morning ».

