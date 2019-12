Thalia abat Camila Sodi conduisait la voiture et a perdu le contrôle

Thaía est abattue Camila Sodi conduisait la voiture et a perdu le contrôle | Instagram

Ces dates de décembre permettent à la famille de se réunir, c'est ce qui s'est passé avec la famille SodiThalia et Camila Sodi se sont promenées et la voiture a eu un accident sans pouvoir la contrôler Camila a perdu le contrôle et Thalia heureusement il n'a pas été blessé.

Le compte Instagram officiel de Thalía était l'endroit où il était partagé les preuves de ce qui s'est passé, au début comme dans toute réunion, tout était rire et joie.

Tout indique qu'ils ont mangé des morceaux de viande pour les plats qui ont été vus dans une partie de la vidéo, quelques heures avant Thalia et Camila Ils avaient l'air heureux parce qu'ils achetaient des choses dans un grand magasin.

Faisant des blagues sur les histoires Instagram, l'union des actrices est la plus belle car elles ressentent beaucoup d'amour les unes pour les autres, mais après l'accident qu'elles ont eu, nous espérons qu'il n'y a pas de changement dans les sentiments de Thalia.

Finir votre dîner et continuer avec rire et joie s'ils étaient unis, ils quittaient le restaurant, et comme prévu de Thalia, elle montait dans une voiture dont le chauffeur était Camila Sodi sa nièce, mais ce n'était pas une simple voiture, mais une voiturette de supermarché.

Style Jackass, Thalia a grimpé dans cette charrette et se laisser porter par sa nièce tout le monde se fait entendre en bas de la vidéo entre plus de rires et de cris, alors que Camila avançait elle voulait faire un léger virage mais en tournant une des petites roues enfermé sur l'asphalte et n'a pas lâché prise.

Ce mouvement a fait descendre et tomber Thalia avec la charrette, à sa grande surprise, ils se sont retrouvés dans encore plus de rires et de cris parce que cela avait été quelque chose de très drôle tellement qu'il a été répété dans la vidéo, Thalia comme c'est normal en elle il s'est levé avec ce sourire caractéristique et il se moquait de lui-même.

Heureusement, cela n'est pas arrivé aux aînés et tout s'est terminé par des rires parce que rien n'a vraiment été blessé par ce que l'on pouvait voir dans la vidéo.

