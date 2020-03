Thalía critique AMLO et les réseaux la détruisent | Instagram

La belle chanteuse, actrice et femme d’affaires Thalía a partagé une vidéo sur son compte Twitter où critiquez-vous la président du mexique pour les indications qu’elle a données jusqu’à présent, mais elle est également devenue à son tour l’objet de critiques de la part des internautes.

Pour Thalía, il est important que la société soit gardé et protégé selon les indications données par d’autres pays qui se trouvent dans la même situation.

Cependant, il semble que le président du Mexique Andrés Manuel López Obrador a ignoré les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Cela peut vous intéresser: Netflix augmente la visualisation de contenu grâce au coronavirus

Pour cette raison, il semble que l’interprète de “Amour mexicain” elle est indignée et bouleversée.

“Ce n’est pas bon de se rassembler, ce n’est pas bon de partir en groupe, ce n’est pas bon de partir! Les professionnels de la santé nous ont constamment indiqué qu’il ne fallait pas partir”, a expliqué Thalía.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Au Mexique, un mise en quarantaine officielle Malgré le fait que plusieurs secteurs de l’industrie l’ont déclaré pour protéger leurs travailleurs, il existe un autre groupe qui ne l’a pas fait, de sorte que de nombreux Mexicains doivent aller travailler.

Voilà pourquoi Thalia plusieurs internautes l’ont critiquée, car il faut aller travailler non pas par plaisir, car il y a beaucoup de familles qui ils vivent à jour avec leur salaire et il est essentiel d’avoir à occuper leur emploi pour se nourrir et ainsi continuer à survivre.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“Pour Thalia, il est facile de ne pas travailler, elle a de la laine pour ne jamais sortir si elle le veut, mais elle NE COMPREND PAS que beaucoup de Mexicains travaillent quotidiennement et si un jour ils ne sortent pas pour vendre, ce jour-là ils ne mangeront PAS!”, Commentaires de @Jucanoticias sur Twitter .

Il y a aussi d’autres opinions qui soutiennent considérablement la belle chanteuse, mais il est difficile pour les opinions de coïncider, espérons que les personnes qui doivent assister à son travail sont prudentes et J’espère qu’ils ne l’attrapent pas.

Lire aussi: Sergio Mayer détruit AMLO à cause du coronavirus et de la situation dans le pays

J’ai vu dans les tendances de nombreuses infractions envers Thalia, j’ai déjà découvert la raison

Thalia est une femme très talentueuse, qui a gagné sa position sociale et économique, elle ne lui a rien donné si elle a essayé dur, arrêter MAMAR CHAIROS, cesser d’être envieuse et se mettre au travail https://t.co / PP4f5Aqvy3

– J́j́ Sᴏʟɪ́sʜᴇʀ (@jjsolisher)

24 mars 2020













.