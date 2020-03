Thalía critique l’appel d’AMLO à sortir

Mexico.- De la quarantaine qu’elle maintient dans sa maison de New York, la chanteuse Thalía a réagi à une vidéo du président Andrés Manuel López Obrador où elle invite les Mexicains à quitter leur domicile au milieu de la pandémie de coronavirus.

A travers une vidéo sur ses réseaux sociaux, le chanteur mexicain a critiqué le message de López Obrador, où il explique que la phase 1 est toujours en cours et qu’il dira quand il n’est pas nécessaire de quitter son domicile.

“Nous sommes encore dans la première phase. Je vais vous dire quand ils ne sortent pas (…) Si vous le pouvez et que vous avez la possibilité économique, continuez à emmener la famille manger au restaurant », a déclaré le président.

Face à cela, Thalía a répondu “Non mon amour, ce n’est pas bon de se rassembler, ce n’est pas bon de partir en groupe, ce n’est pas bon de partir.”

L’épouse de l’homme d’affaires Tommy Mottola, a insisté sur le fait que les professionnels de la santé ont constamment indiqué que “nous devons être seuls (…) Non, s’il vous plaît, messieurs, pourquoi nous ne devrions pas sortir, parce que nous ne savons pas si nous sommes infectés ou non, donc Nous pouvons continuer à propager le virus sans même le savoir, rappelez-vous, cela peut prendre jusqu’à 14 jours pour développer des symptômes, mais il y a aussi des gens qui sont infectés et ne développeront pas de symptômes visibles. »

ebv