Thalia dit qu’elle le veut énorme en vidéo

La belle chanteuse, actrice, femme d’affaires et mannequin Thalia, a récemment partagé une vidéo où elle dit qu’elle “il aime énorme”.

Si vous en savez un peu plus sur la race et ses occurrences dans ses réseaux sociaux, vous saurez qu’il n’est pas rare que Thalia partage ce type de commentaire avec “ses vies”, C’est ainsi qu’elle se réfère à ses fans.

Ne pensez pas mal, et est-ce que l’interprète de “Entre la mer et une étoile” Il aime tout ce qui touche au sucré, c’est-à-dire à cette occasion comme dans beaucoup d’autres le chanteur a succombé aux charmes du sucrose.

Au cours des derniers jours, il a publié une vidéo où il s’est régalé d’une délicieuse barbe à papa, sans se soucier de la fin de son maquillage gâter.

“Je suis coincé dans tout … surtout avec le #cottoncandy!” Thalia a partagé cette publication.

Ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle a décidé de créer sa propre barbe à papa, en la fabriquant elle-même, en utilisant une machine spéciale pour fabriquer cette délicatesse qui est très courante dans Mexique Et certaines parties du monde.

“La meilleure barbe à papa de tous les temps! Une galaxie de sucre qui s’effondre dans ma bouche … “décrivit Thalia.

Auparavant, le protagoniste de “María la del barrio” a précisé que tout ce qui a à voir avec les bonbons qu’elle aime, car dans ses histoires, elle a également précisé qu’elle est accro au sucre, que ce soit des beignets, des cupcakes ou des bonbons typiques toute personne qui contient une grande quantité de le saccharose Cela vaut la peine d’aller dans votre bouche.

“C’est parti et au fur et à mesure que vous vous promenez comme ça, ça devient géant, oh mon dieu, vous devez en mettre plus, voyez c’est le plus … Perame, je suis déjà excité, je le veux énorme”, a déclaré la chanteuse dans une partie de sa vidéo.

Il ne semble pas que la chanteuse aime beaucoup les choses douces car elle a un corps vraiment mince que tout le monde dirait prenez soin de votre silhouette à l’extrême et ne consomme pas ce type de nourriture, mais apparemment, en plus de prendre soin de vous, il y a aussi un goût sucré.

