Thalia éblouit avec son look de quinceanera moderne sur Instagram

La chanteuse mexicaine Thalía surprend de plus en plus ses abonnés car elle a récemment partagé une image dans son compte Instagram portant un look similaire à celui de une quinceañera moderne

À la recherche de fraîcheur, de modernité et de son sourire sans égal, Thalia a encore surpris à ses fans en portant une jolie tenue qui la fait paraître quelques années plus jeune.

Dans la publication faite par l’interprète de “Tu t’es perdu mon amour” semble porter un chemisier couture à manches longues car il a tendance à exagérer un peu le design.

Ce qui est drôle à propos de l’instantané, c’est sa jupe, si vous avez vu Grammy Awards 2020 et rappelez-vous la grande robe d’Ariana Grande, vous pouvez vous faire une idée du manque de Thalia.

Bien que la robe de Ariana Il était assez grand, la seule chose qui ressemble à la jupe de Thalia est la couleur, le tissu et la forme, juste que la belle femme d’affaires mexicaine Cela raccourcit votre conception.

Il semble que le tissu soit l’illusion de tulle du plus fin et fasse de plusieurs couches un effet comme celui de la jupe de Thalia et Ariana Grande.

Le look de la femme de Tommy Mottola est vraiment cool, non seulement il ressemble à une quinceanera moderne en raison du style de sa jupe, mais on peut également dire qu’il évoque l’époque des années 80 où cette tenue particulière était utilisée, mais pas exactement oui très similaire.

“VerifiedLife est une fête! Profitez-en! Que votre vie soit une fête!”, A expliqué le chanteur dans la description.

Thalia impose modes et défis défi il surprend continuellement avec ses histoires drôles sur Instagram qu’il partage pour ses followers qu’il appelle “mes vies”Elle est toujours très affectueuse et émotionnelle avec ses fans quand elle veut partager les nouvelles de sa vie quotidienne.

