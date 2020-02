Thalia, elle pourrait lancer sa bioserie la chanteuse en parle

Thalia, pourrait lancer sa bioserie dont la chanteuse en parle | .

Thalia interprète de “Anéantissement” Il a parlé de la possibilité de lancer une biosérie, si c’est le cas, cela ajouterait à la liste des célébrités qui ont réalisé ce type de projet.

L’impartial a affirmé que Thalia à travers un entretien qu’il a été fait que, bien qu’il ait reçu des invitations constantes à faire à nouveau partie des feuilletons continuer à refuser.

Depuis quelques années que l’actrice a quitté ce type de marché, elle a décidé de se concentrer sur sa musique et plus tard sur son entreprise, en précisant queet il n’est plus intéressé Faites partie du petit écran.

Vous reconnaissez probablement certains des feuilletons qui étaient parmi les plus représentatifs auxquels il a participé en tant que protagoniste, comme la trilogie (au nom) de “Las Marías”, María Mercedes, Marimar et María la del barrio a ensuite publié un quatrième feuilleton intitulé “Rosalinda”, et même Quinceanera.

Par coïncidence, le concept de quatre feuilletons c’était la même chose, une jeune femme de descendance humble tombe amoureuse d’un jeune homme riche tout comme il tombe amoureux d’elle, à cause des fleurs oranges du destin, le protagoniste traverse une série d’événements qui finit par se retrouver comme dans un conte de fées, vivre heureux pour toujours avec son véritable amour.

Bien qu’il ait été constamment invité à revenir dans l’industrie et même dans une téléserie, la femme d’affaires et épouse de Tommy Mottola dit un non retentissant, bien que selon le portail Thalia, il a mentionné que de nombreux artistes se rétractent par ce qui a laissé une fenêtre ouverte, probablement à l’avenir il y a un possibilité de retour Pour cette industrie.

«Les romans étaient déjà ce qu’ils étaient, ils sont comme des histoires et des romans qui ne cessent de les répéter dans tous les pays et continuent de les diffuser…. les romans sont restés, je ne peux pas redevenir Marimar en ce moment, je ne peux pas », a déclaré Thalia.

