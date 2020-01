Thalía et Laura Zapata se réunissent pour féliciter leur grand-mère après ses 102 ans

Thalía et Laura Zapata se réunissent pour féliciter leur grand-mère après avoir 102 ans | Instagram

La chanteuse Thalia Il a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux pour envoyer un message émotionnel à sa grand-mère, qui a récemment eu 102 ans, Mme Eva Mange.

À cela, l’actrice a également été ajoutée Laura Zapata, qui a été l’une des premières à féliciter Doña Eva qui, malgré son âge avancé, garde un esprit très lucide et sait très bien qui sont ses petites-filles.

Il est à noter que l’artiste et chanteur Thalia Sodi Il a toujours eu une grande affection pour sa grand-mère qui n’est pas passée inaperçue du chanteur qui a envoyé un message émotionnel par appel vidéo, qui a beaucoup excité Mme Eva.

La fille d’anniversaire était également entourée de ses amis de l’asile “Le grand“Maintenant, c’était au tour de Thalia.

Je me sens très excitée, très satisfaite, bénie de la présence de ma grand-mère dans ma vie, et depuis que je suis née je suis avec elle et elle avec moi ”, a expliqué l’actrice.

L’interprète de “Tu ne m’as pas appris“Il ne vit pas au Mexique pour cette raison, il a décidé de passer un appel vidéo.

Après avoir entendu la voix de l’une de ses petites-filles les plus aimées, Mme Eva il s’est excité et lui a envoyé plusieurs bénédictions en même temps que Thalia Il a exprimé le grand amour qu’il ressent pour elle.

Il convient de mentionner que le chanteur, qui a surmonté la maladie de Lyme il y a quelques mois, a partagé un message dédié au chanteur Justin Bieber, qui a révélé il y a quelques jours qu’il traversait la même maladie.

L’artiste, Thalia qui a souffert de la même maladie a sympathisé avec le chanteur après avoir révélé son diagnostic ainsi que le conséquences qui l’a généré.

Il convient de mentionner que la femme de l’homme d’affaires Tommy Mottola Elle se bat avec Lyme depuis plus de 10 ans, c’est pourquoi la chanteuse a sympathisé avec l’artiste canadienne et lui a envoyé le message suivant:

Vivre avec Lyme, c’est survivre à chaque minute. Ensemble, nous nous entraidons. Partagez votre douleur @justinbieber. La communauté de Lyme est là pour vous aider “, a déclaré Thalia.

.