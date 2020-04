Thalía et Michael Jackson filtrent une vidéo honteuse de la chanteuse

Thalía et Michael Jackson filtrent la vidéo honteuse de la chanteuse | Instagram

La belle chanteuse, actrice et femme d’affaires mexicaine Thalía a été impliquée dans une vidéo divulguée où elle apparaît dans l’un des concerts de Michael Jackson, bien que pour elle a admis c’était un peu douloureux n’a pas regretté.

Dans la vidéo susmentionnée, l’interprète de “Amour mexicain” dans ce qui semble être l’une de ses histoires Instagram car c’est une vidéo qu’elle a elle-même enregistrée en mentionnant le concert.

Elle montre diverses cassettes de VHSVous ne les connaissez peut-être pas, mais il s’agissait de gros morceaux de vidéos qui ont été placés sur des cassettes vidéo pour pouvoir les voir, la technologie d’il y a quelques années.

Thalía partage et en même temps se vante de cette occasion où dans l’un des concerts de Michael Jackson (en 1994) elle est montée sur scène en tant qu’autre fan et s’est jetée autour du cou pour le serrer dans ses bras.

Bien que cela dure quelques secondes pour ce qui peut être vu, elle commence à crier excitée pour son audace, et encore plus surprise lorsque l’interprète de “Billie Jean” l’étreinte revint d’une manière tendre.

Elle excité par l’action de l’un des meilleurs et des plus grands artistes de tous les temps commence à porter un toast et à sauter en se souvenant que moment fugace.

Dans la vidéo divulguée, elle apparaît également lors de l’un de ses propres concerts, et quelque chose de similaire se produit l’un des fans qui étaient dans sa présentation. monte sur scène mais elle est confuse parce qu’elle demandait un drapeau.

Faire une comparaison de son jeu avec l’un des ses fans et avec le roi de la pop, beaucoup penseraient qu’elle s’est comportée un peu mal avec son admirateur, mais celui qui est monté sur scène était un homme, elle avait probablement un peu peur, seulement elle connaît la raison de son rejet, même si ses fans l’adorent .

